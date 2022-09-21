帶身分證去追「楓」！姓名有「這6字」 雄獅參團超殺9折
熬過炎熱的夏天，涼爽宜人的秋天終於要來了！看準本周五即將到來的「秋分」，雄獅旅行社整理「3大賞楓勝地」，包含賞楓人最愛的福壽山、太平山、阿里山等人氣景點，北、中、南皆可出發的1至4日追楓遊程。賞楓行程自由行祭出訂購指定高鐵自由行，即可一元加購奧萬大森林遊樂區門票；另外9/30前報名指定美食之旅大啖海港直送秋蟹宴及米其林星級餐，海港直送秋蟹宴及米其林星級餐。另外姓名有「楓、落、羽、松、芒、花」的旅客還可享參團最高9折優惠，超多好康快趁秋分時節帶親朋好友爽玩一波！
雄獅看準台灣天氣轉涼，現階段也還沒開放國人出國賞楓，替民眾推出一系列飽覽秋日「楓」情行程。包含海拔約為2,200公尺的福壽山及武陵農場，為臺灣最高賞楓勝地，雄獅旅遊推出「高山農場賞楓2日」，帶你一覽福壽山「松廬」所種植的掌葉楓，葉片小巧顏色豐富，初秋時黃、綠、紅交織襯出絕美楓景；武陵農場除了楓葉外還有全臺唯一高山萬壽菊花海。每至賞楓季總一房難求，為此雄獅旅遊祭出「保證免搶房，保證入住」，帶旅客一次走訪2大農場看遍浪漫楓紅。
誰說秋日只能看楓紅！雄獅另外推薦「太平山山毛櫸」，整片金黃山頭總是吸引全臺遊客朝聖，太平山也規劃有多條各具特色的步道、溫泉、高山湖泊等豐富自然景觀，行程中還能朝聖2022年獲頒為全球首條寧靜步道的「翠峰湖環山步道」，感受僅25分貝的自然寂靜。
另外還有人氣最夯的阿里山國家森林遊樂區，每年楓葉紅透都吸引大票旅客慕名前往，這回雄獅祭出市場獨家「雙鐵賞楓4日」行程，帶旅客乘阿里山林鐵賞高山楓紅，再乘著藍皮解憂號前往太麻里金針山「賞楓步道」等等，每人最低10,999元起；此外獨家包列「檜木賞楓列車」，帶著旅客搭上百年國寶蒸汽火車，特別停靠「對高岳站」及「沼平站」，一次集齊楓紅秘境。
最後，秋季轉涼除了賞楓以外，大啖美食也是相當受歡迎。雄獅今年設計美食主題行程滿足旅客的食慾之秋，市場唯一「百人芒花健走2日」，集結北、中、南出發旅客一同健行於開滿銀白色芒花的「草嶺古道」，再到烏石港啖秋蟹大餐，入住2022全新開幕OA HOTEL海景飯店，參團旅客還可獲特製環保玻璃水瓶，每人最低4,599元起。
雄獅建議旅客也可選擇報名「賞楓高鐵自由行」，含高鐵來回車票及一晚住宿，可用1元加購原價300元的奧萬大國家森林遊樂區門票，每人2,160元起；另外為響應國旅回饋旅客，也推出國旅優惠再加碼，單筆訂單滿2千元輸入折扣碼「LIONTBROC2022」現折500元，限額1千張兌換券；指定賞楓票券產品輸入折扣碼「maple9」享9折優惠；此外旅客於9/30前報名秋遊指定行程，姓名內有「楓、落、羽、松、芒、花」的旅客還可享參團最高9折優惠。