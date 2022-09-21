常常長痘痘、月經沒來？常見多囊性卵巢症候群，防婦癌早檢查。

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這疾病從哪來的？郭安妮醫師表示，多囊性卵巢症候群為女性的雄性素較高所引起，確切原因不明，醫學研究普遍認為和遺傳、家族史有關，約有25%患者會發現媽媽也有此問題。而飲食、壓力、睡眠、情緒等外在因素可能誘發。
會出現哪些症狀？患者的卵巢在超音波檢查下，會有看似珍珠項鍊的樣貌，且出現月經異常、容易長痘痘、出現多毛情況等，如長手毛、腳毛、胸毛、肚毛、鬍鬚等。醫師表示，女性月經混亂、一直長痘痘的原因相當多，建議盡早檢查釐清原因，而若是上述三種症狀都出現，是多囊性卵巢症候群的機率就較高，因為其症狀會一起出現而非單一。
對健康還有什麼影響？郭安妮醫師也提醒，多囊性卵巢症候群應盡早改善及治療，其不僅是影響生活，置之不理，日久除了形成易胖體質，也容易增加三酸甘油脂高、心腦血管疾病、糖尿病、子宮內膜癌等風險，全面影響健康，不可大意。而民眾較常可以觀察的症狀在於月經，雖月經異常可能性繁多，但不論如何都建議，若是該次延遲了一周都沒來，就前往檢查為佳，若是觀察到下次月經，中間的時間恐怕太長，要是生孕也已過了一個月，不宜久拖。
案例拖一年才就醫，醫：真的母湯！醫師也分享案例，之前就曾遇過月經快近一年沒來才就醫，檢查發現是多囊性卵巢症候群，著實讓醫師感到驚訝，案例認為這樣其實挺方便的，不用管月經，醫師則捏一把冷汗，這要是有生孕、婦疾、婦癌等，都已有一段時間了。在郭醫師告訴案例所帶來的影響，案例才明白其嚴重性。所幸案例最終前來檢查，經治療身體並無大礙。
多囊性卵巢症候群及早治療,降痘痘、月經異常、婦癌等風險！
郭安妮醫師表示，多囊性卵巢症候群治療重點在於控制、抑制雄性素，以降低雄性素對身體、子宮內膜等影響，包括抑制雄性素相關藥物、若尚未想生孕提供避孕藥、想生孕者則提供排卵藥等。而若是已有胰島素阻抗的情況，也會使用胰島素相關藥物予以控制。
患者日常也可以透過改善飲食、壓力、睡眠、運動、情緒等，降低外在因素對雄性素的影響，也會有所幫助。而BMI較高的患者，醫師特別建議可適度的多運動、控制飲食降低BMI，臨床上有不少患者可獲得明顯的改善。
當多囊性卵巢症候群得到控制，患者月經異常、痘痘、長毛等問題自然也會改善，三酸甘油脂高、心腦血管疾病、糖尿病、子宮內膜癌等風險也有機會降低。
女性長痘痘也可看婦產科！醫：多囊性卵巢症候群就常見。
最後郭安妮醫師也分享，一般民眾長痘痘普遍想到的是前往皮膚科檢查治療，針對皮膚症狀改善，並找出根源治療。不過其實若是女性長痘痘，有滿高的機率是因為受婦疾、體內荷爾蒙影響所致，關鍵可能在卵巢等，例如這次所討論的多囊性卵巢症候群。因此也建議女性朋友可以前往婦產科檢查，看是否為婦科相關問題所致，更能確實針對源頭進行治療，有助降低痘痘的發生率。
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