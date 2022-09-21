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《GTA6》遭駭！大量試玩片全球瘋傳　發行商證實：很失望

▲《俠盜列車手6》在連發售日都還沒公開的情況下，就因為遊戲的原始碼外洩，導致近90支大量的試玩影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Rockstar Games推特）
▲《俠盜列車手6》在連發售日都還沒公開的情況下，就因為遊戲的原始碼外洩，導致近90支大量的試玩影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Rockstar Games推特）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-21 12:59:09

日前，許多玩家都敲破碗的神作《俠盜列車手6》（Grand Theft Auto VI；GTA6）在連發售日都還沒公開的情況下，就因為遊戲的原始碼外洩，導致近90支大量的試玩影片在網路上瘋傳，一瞬間全球玩家陷入暴動，除了開啟遊戲背景的討論外，也對外流機密的事件感到詫異，對此發行商Rockstar Games（R星）也在近日發表正式回應，除了證實外流消息外，也強調遊戲開發仍會如期進行，不會因此終止。

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Rockstar Games在官方推特的公開聲明稿表示，近期遭到未經授權的第三方非法入侵，駭客從系統竊取了許多相當重要的機密資料，其中就包含許多玩家引頸期盼的《GTA6》早期開發影片，現階段不希望中斷任何其他線上遊戲服務，也不希望會影響任何正在進行中的長期專案，遊戲將會持續開發來達到玩家粉絲的期待。針對不肖人士用這種方式「分享遊戲內容」，Rockstar Games直言：「非常失望在這樣的情況下，向大家分享遊戲的細節」，並表示會加速開發，盡快報告遊戲進度，讓玩家滿足。

▲（圖／翻攝自推特）
▲針對《GTA6》早期開發影片被外洩，Rockstar Games官方日前也發布聲明證實此事。（圖／翻攝自Rockstar Games推特）
雖然Rockstar Games聲明遊戲開發不受影響，但《GTA6》大量資訊外洩，肯定也為他們帶來許多傷害，包括Reddit、YouTube、推特與其他SNS社群網路幾乎傳遍了這次遭駭影像；據了解，Rockstar Games正持續不斷向各平台提出版權聲明，但全球遊戲社群和討論區多到數不清，要完全抹除可說相當困難。


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