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交通局假日加班反擊陳時中政見？黃珊珊：跟我沒有關係

▲台北市長參選人黃珊珊21日召開「永續台北」政策記者會，並於會後接受媒體訪問。（圖／記者丁上程攝，2022.09.21）
▲台北市長參選人黃珊珊21日召開「永續台北」政策記者會，並於會後接受媒體訪問。（圖／記者丁上程攝，2022.09.21）

記者丁上程／台北報導

2022-09-21 13:28:06

民進黨台北市長參選人陳時中18日上午召開記者會，公布針對士林北投的交通路網改善計畫，除了將洲美快速道路延伸到國道一號外，也提出改建百齡橋的計畫。對此北市交通局晚間也隨即發布新聞稿，表示陳時中提出的政見市府已評估過不可行，不過交通局也挨批用公家資源替黃珊珊打選戰。對此黃珊珊今（21）日受訪時表示，自己沒有做任何要求或指示，跟她沒有關係。

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民進黨台北市長參選人陳時中昨（18）日召開「士林北投前瞻路網十年計畫」記者會，提出「快暢通計畫」，包括洲美快高架橋南延接中山高、北端跨越承德路口、百齡橋抬高改建、拓寬通河東西街為綠色心通廊等計畫，期盼能夠透過交通運輸提升都市更新並改善生活品質。對此北市交通局也發出聲明，表示陳時中提出的方案，有些已經進行過評估不可行，有些則還要進行更深入的工程評估。

不過交通局的回應也被外界質疑，是否是假日加班為了攻擊陳時中提出的政見？民進黨議員簡舒培也指出，接獲交通局內部的爆料，柯文哲為替黃珊珊攻擊對手，週日市府高層指示週休二日的交通局科長停止休假，召開視訊會議，擬新聞稿打擊陳時中政策「不可行」，這難道不是政治凌駕專業。

對此黃珊珊受訪時表示，這件事情自己是看新聞才知道，她認為台北市政府各局處，針對參選人質疑政策時，做相關的辯護是很正常的事。「我不清楚他們的狀況，我也沒有做任何要求或指示，所以跟我沒有關係。」黃珊珊說，市政府對他們應該辯護的事情提出辯護，這也是很正常的事。

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