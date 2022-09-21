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救產險業還有第2波措施？黃天牧：金管會還在盤點中

▲金管會主委黃天牧（右）視察該兩家雙語示範分行的推動成果。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會主委黃天牧（右）視察該兩家雙語示範分行的推動成果。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-09-21 13:42:40

防疫雙險今（2022）年截至9月19日理賠金額已逾新台幣988億元，產險業者快要扛不住，金管會20日出手祭出2大財務監理寬容措施，但對於產險業所期待確診要PCR採檢確認及取消居家照護比照住院理賠等措施，金管會主委黃天牧（21）日表示，因這些涉及整個國家防疫政策，還要考量防疫政策及保戶權益，但金管會目前也還在盤點看有哪些措施是金管會自己就可以做，並可以幫助到產險業者的。

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金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫及財政部國庫署長蕭家旗今日上午前往遠東銀行承德分行及台灣銀行松江分行，視察2家雙語示範分行的推動成果。黃天牧表示，為推動「2030雙語政策」，營造友善雙語金融服務環境，增進我國金融市場的國際化形象，鼓勵各銀行設置雙語示範分行，金管會、國發會及財政部在2019及2020年間赴北、中、南區域，視察星展（台灣）、兆豐國際、中國信託、第一、台北富邦、彰化、玉山、華南等8家商業銀行建置的雙語示範分行。截至111年6月底，已有22家本國銀行設置584家雙語分行，較20202年12月底18家本國銀行設置的172家增加412家，成長率239%。

經考量各銀行設置雙語分行的數量、特點及差異性等，財經首長今年擇定遠東銀行承德分行及台灣銀行松江分行進行視察。兩家示範分行各具特色，遠東銀行多年鼓勵行員提升外語能力，全行9成以上行員持有英語能力檢定證照，該行承德分行具永續經營與環境保護概念特色，分行招牌外觀及行內設置多國語言問候標示，也備有多語翻譯機，服務表單全面使用數位化的雙語互動式表單。

▲金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫及財政部國庫署長蕭家旗今（21）日前往遠東銀行承德分行，視察雙語示範分行推動成果。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫及財政部國庫署長蕭家旗今（21）日前往遠東銀行承德分行，視察雙語示範分行推動成果。（圖／記者顏真真攝）
台灣銀行的願景則是在2025年全球的分行均為雙語分行，透過評鑑機制激勵分行雙語服務動能，目前雙語分行設置家數為79家，占本國銀行雙語分行584家的14%。該行松江分行已成立50年，位於外國觀光客聚集、旅行社及貿易公司林立之熱鬧商圈，外幣兌換及外匯存款等業務量大，為因應客群需求，該分行行員提供英、日語金融服務，並設置多種幣別之雙語介面外幣提款機及雙語介面智慧繳款機，且配合政府政策提供就業金卡金融服務。

黃天牧也談到，2家雙語示範分行的雙語化人力及硬體設置均配置妥善，提供清楚的雙語標示、常用之英文表單以及相關業務之雙語人員服務，顯示雙語示範分行的推動已激勵銀行業雙語化的動能，為營造友善雙語金融服務環境邁進一大步，這次視察並發現分行環境的規劃能結合永續發展概念，並利用數位化、科技化金融服務優化客戶體驗，展現其發展永續及金融科技成效，金管會期許銀行持續推動設置雙語示範分行，提供在臺外國人更友善之金融服務，並帶動臺灣整體金融雙語環境之躍升，促進台灣金融服務環境的國際化。

▲金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫及財政部國庫署長蕭家旗今（21）日前往台灣銀行松江分行，視察雙語示範分行推動成果。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫及財政部國庫署長蕭家旗今（21）日前往台灣銀行松江分行，視察雙語示範分行推動成果。（圖／記者顏真真攝）
至於產險業因防疫雙險面臨龐大財務壓力，金管會昨日祭出2大財務監理寬容措施，以協助產險業減輕壓力，但對於產險公會所提在理賠部分有關確診應再經過PCR採檢確定及消居家照護視同住院回歸契約條款等，黃天牧今日表示，產險公會提出的一些建議，有些是要跨部會協商才能做，而且涉及整個國家防疫政策，得考量防疫政策，因此，金管會昨日宣布的2項措施是現階段金管會自己可以做，而且能幫助到產險業的。

他表示，不太可能有一個政策讓所有產險公司都覺得最有用，金管會第一步就是就監理制度上能協助的部分，先出手相助，相信這多多少少對產險業在這時候是有幫助的，金管會也會不斷觀察還有什麼可繼續做的，但涉及防疫政策相關建議，還是要跟著防疫政策及保戶權益去衡量，金管會昨日提出的2項措施是現階段可以協助產險業的部分。

至於還會不會有第2波協助產險業措施？黃天牧說，很感謝產險公司過去兩年來推動防疫，對穩定社會及疫倩期間貢獻，雖然涉及防疫政策這部分的建議，仍要整個國家防疫政策考量，但金管會也還在盤點還有哪些措施是金管會自己就可以做，而且可以幫助到產險業者的。

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