救產險業還有第2波措施？黃天牧：金管會還在盤點中

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經考量各銀行設置雙語分行的數量、特點及差異性等，財經首長今年擇定遠東銀行承德分行及台灣銀行松江分行進行視察。兩家示範分行各具特色，遠東銀行多年鼓勵行員提升外語能力，全行9成以上行員持有英語能力檢定證照，該行承德分行具永續經營與環境保護概念特色，分行招牌外觀及行內設置多國語言問候標示，也備有多語翻譯機，服務表單全面使用數位化的雙語互動式表單。
台灣銀行的願景則是在2025年全球的分行均為雙語分行，透過評鑑機制激勵分行雙語服務動能，目前雙語分行設置家數為79家，占本國銀行雙語分行584家的14%。該行松江分行已成立50年，位於外國觀光客聚集、旅行社及貿易公司林立之熱鬧商圈，外幣兌換及外匯存款等業務量大，為因應客群需求，該分行行員提供英、日語金融服務，並設置多種幣別之雙語介面外幣提款機及雙語介面智慧繳款機，且配合政府政策提供就業金卡金融服務。
黃天牧也談到，2家雙語示範分行的雙語化人力及硬體設置均配置妥善，提供清楚的雙語標示、常用之英文表單以及相關業務之雙語人員服務，顯示雙語示範分行的推動已激勵銀行業雙語化的動能，為營造友善雙語金融服務環境邁進一大步，這次視察並發現分行環境的規劃能結合永續發展概念，並利用數位化、科技化金融服務優化客戶體驗，展現其發展永續及金融科技成效，金管會期許銀行持續推動設置雙語示範分行，提供在臺外國人更友善之金融服務，並帶動臺灣整體金融雙語環境之躍升，促進台灣金融服務環境的國際化。
至於產險業因防疫雙險面臨龐大財務壓力，金管會昨日祭出2大財務監理寬容措施，以協助產險業減輕壓力，但對於產險公會所提在理賠部分有關確診應再經過PCR採檢確定及消居家照護視同住院回歸契約條款等，黃天牧今日表示，產險公會提出的一些建議，有些是要跨部會協商才能做，而且涉及整個國家防疫政策，得考量防疫政策，因此，金管會昨日宣布的2項措施是現階段金管會自己可以做，而且能幫助到產險業的。
他表示，不太可能有一個政策讓所有產險公司都覺得最有用，金管會第一步就是就監理制度上能協助的部分，先出手相助，相信這多多少少對產險業在這時候是有幫助的，金管會也會不斷觀察還有什麼可繼續做的，但涉及防疫政策相關建議，還是要跟著防疫政策及保戶權益去衡量，金管會昨日提出的2項措施是現階段可以協助產險業的部分。
至於還會不會有第2波協助產險業措施？黃天牧說，很感謝產險公司過去兩年來推動防疫，對穩定社會及疫倩期間貢獻，雖然涉及防疫政策這部分的建議，仍要整個國家防疫政策考量，但金管會也還在盤點還有哪些措施是金管會自己就可以做，而且可以幫助到產險業者的。