邀翟本喬擔任團隊「策略長」？黃珊珊：幹部採非傳統模式
台北市長參選人黃珊珊今（21）日舉辦「永續台北」政策記者會，公布自己的能源與淨零碳排相關政策。而會後接受媒體訪問時，被問到是否邀請市府顧問、和沛科技創辦人翟本喬擔任競選團隊「策略長」一職？黃珊珊則並未正面回應，僅表示與翟本喬做政策上討論已經很久了，並強調競選的幹部一直都是採取非傳統的方式，「傳統的方式就是把人列出來排一排喊凍蒜，然後隔天那個人又說沒有經過他同意就把名字掛上去，這種傳統方式大家覺得有意義嗎？」
黃珊珊在政策記者會後接受媒體訪問，被問到昨日專訪時曾經提到「不想要被叫小英女孩」一事，黃珊珊進一步說明，表示2016年總統及立委選戰時，她是代表親民黨參選立委，「立委選舉是單一選區，所有人的票都要爭取，如果有政黨認為我是優秀人員，願意禮讓，我在選舉時我只能說謝謝。」黃珊珊說，大家不需要把事情想得太複雜，當時就是自己參選立委，黨主席宋楚瑜選總統，「有任何其他黨派的人願意幫忙，我都說聲謝謝，這就代表我會變成他嗎？」
媒體也追問最新民調，蔣萬安在黃珊珊的選區內湖南港區支持度反超，是否代表國民黨的棄保效應奏效？對此黃珊珊則直言，該民調的詢問方式是「排除黃珊珊後會投給誰」，這種方式並不客觀；且民調數字僅差距在小數點的誤差範圍內，「民調就是參考，但也不用太有針對性，還是回到每一個人都要爭取每一個人的支持。」
至於針對《ETtoday》報導競選團隊將邀請翟本喬擔任「策略長」一職，而捨棄傳統「總幹事」職稱，黃珊珊則並未正面回應，僅表示自己與翟本喬已經討論政策很久了，自己競選團隊的幹部也都採取非傳統的方式進行，「傳統就是把人都列出來到台上喊凍蒜，結果那個人隔天又說沒經過他同意就掛名，這種方式有意義嗎？」黃珊珊說，重點在於實際做事的人，都用政治或藍綠對立去思考問題，是很不切實際的。