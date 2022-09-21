內視鏡治療緩解脊椎神經痛 傷口竟不到一公分

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回顧病人於他院所做的核磁共振，該神經根確實受到退化狹窄壓迫，影像與症狀相符合。經討論後病人選擇接受脊椎內視鏡手術。受惠於先進的影像系統和器械，醫師通過不到一公分的傷口，操作原子筆一樣細的脊椎內視鏡即可放鬆神經。病人症狀得到緩解，當天即可下地走路，術後第二天出院，僅需配戴軟護腰保護不需背架；目前已追蹤兩年疼痛沒有再復發。
新竹臺大分院骨科部王俊傑醫師解釋，脊椎內視鏡可說是比微創更微創的手術，傷口相較於傳統手術和顯微鏡通道手術都要來的小。能夠最大限度地保留正常組織，傷口小、破壞少，因此術後恢復快，病人大多手術後一兩天就可出院，也能儘快回到工作崗位。
手術適應症廣 醫療團隊齊合作
隨著內視鏡器械的改良和世界各地手術醫師的鑽研，脊椎內視鏡的適應症更為寬廣。包含椎間盤突出、椎間孔狹窄、椎管狹窄，甚至脊椎融合手術都能藉由內視鏡在小傷口下完成，造福更多病人。
脊椎內視鏡手術是結合醫學工程與醫師手藝的手術方式，需耗費心力和時間方能熟練。團隊結合專業醫療及完善設備，如術中神經監測系統，更加提升手術安全性。手術成果已在醫學會議發表，並與國內外醫師交流與分享經驗，以期為新竹地區的民眾提供最高品質的脊椎內視鏡手術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55158
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