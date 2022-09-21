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內視鏡治療緩解脊椎神經痛 傷口竟不到一公分

內視鏡治療緩解脊椎神經痛 傷口竟不到一公分
內視鏡治療緩解脊椎神經痛 傷口竟不到一公分

健康醫療網

2022-09-21 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名78歲的邱女士，長期為左腿麻痛困擾，近幾個月症狀更為嚴重，甚至影響睡眠和行走。至住家附近醫院檢查被告知脊椎有多處退化和骨刺。病人經藥物和復健治療仍未改善，輾轉至新竹臺大分院新竹醫院骨科門診就醫。經醫師仔細評估發現，病人疼痛範圍自左臀部延伸至大腿外側和小腿外側，為左側腰椎第五條神經根負責的區域。

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脊椎內視鏡治療  手術後無復發

回顧病人於他院所做的核磁共振，該神經根確實受到退化狹窄壓迫，影像與症狀相符合。經討論後病人選擇接受脊椎內視鏡手術。受惠於先進的影像系統和器械，醫師通過不到一公分的傷口，操作原子筆一樣細的脊椎內視鏡即可放鬆神經。病人症狀得到緩解，當天即可下地走路，術後第二天出院，僅需配戴軟護腰保護不需背架；目前已追蹤兩年疼痛沒有再復發。

新竹臺大分院骨科部王俊傑醫師解釋，脊椎內視鏡可說是比微創更微創的手術，傷口相較於傳統手術和顯微鏡通道手術都要來的小。能夠最大限度地保留正常組織，傷口小、破壞少，因此術後恢復快，病人大多手術後一兩天就可出院，也能儘快回到工作崗位。

手術適應症廣  醫療團隊齊合作

隨著內視鏡器械的改良和世界各地手術醫師的鑽研，脊椎內視鏡的適應症更為寬廣。包含椎間盤突出、椎間孔狹窄、椎管狹窄，甚至脊椎融合手術都能藉由內視鏡在小傷口下完成，造福更多病人。

脊椎內視鏡手術是結合醫學工程與醫師手藝的手術方式，需耗費心力和時間方能熟練。團隊結合專業醫療及完善設備，如術中神經監測系統，更加提升手術安全性。手術成果已在醫學會議發表，並與國內外醫師交流與分享經驗，以期為新竹地區的民眾提供最高品質的脊椎內視鏡手術。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55158

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