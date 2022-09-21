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校園霸凌發生　家長有這些管道可調查

校園霸凌發生　家長有這些管道可調查
校園霸凌發生　家長有這些管道可調查

健康醫療網

2022-09-21 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】我國教育部於2020年最新修正頒布之「校園霸凌防制準則」將「霸凌」定義為：「個人或集體持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式，直接或間接對他人故意為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，使他人處於具有敵意或不友善環境，產生精神上、生理上或財產上之損害，或影響正常學習活動之進行；而「校園霸凌」的定義則是指：「相同或不同學校的校長、教師、職員、工友、學生對學生，於校園內、外所發生之霸凌行為。」

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涉及校園霸凌問題  父母可申請調查

當孩子在校園裡遭到教職員或其他學生的霸凌時，身為家長的我們可以如何協助自己的孩子呢？臨床心理師張雲傑博士指出，首先家長可以在疑似的校園霸凌事件發生後，以孩子的法定代理人身分，向校方申請調查。

檢視霸凌前因後果    3要點防範

張雲傑臨床心理師建議，家長在陪伴孩子檢視造成霸凌事件的前因後果時，亦可從下列三方面來協助孩子學會保護自己免於再被霸凌的方法：1、人際方面：協助孩子了解霸凌者的行為意圖是以欺負他人來突顯自己的權力與支配力，或是因為嫉妒別人而故意霸凌之。因此要讓孩子知道當不幸遭受他人霸凌時，應先設法讓自己安全地離開現場，並立即尋求可靠的救援力量，如師長、家長、或是撥打「校園反霸凌專線」等。

家庭教育方式  無需「沉默忍耐」

2.家庭方面：若家長對孩子是採「忽視、冷漠、不一致」的管教態度，則孩子容易有樣學樣，在校園裡也是如此對待他人，就容易遭人霸凌。因此家長本身也應該採取「較開明或關心」的管教方式來對待孩子，讓孩子從家長身上學會如何關心與善待他人的應對技巧，如此就較不容易被他人霸凌。

3.學校方面：當校園內充滿「不友善」的氛圍時，會導致霸凌事件的增加，尤其是當班級導師（或授課教師）對學生的管教方式是採取「放任、忽視或冷漠」的態度時，則霸凌事件的發生率會更高。由於被害人的「沉默忍耐」並無法有效防止霸凌事件的再發生，因此家長要讓孩子知道當學校師長放任霸凌事件不管時，應該要盡速將霸凌事件告知家長，而家長則要在保護孩子個人資料與隱私的前提下，主動代為向學校信箱、縣市反霸凌專線或教育部24小時投訴專線（0800-200-885）通報校園霸凌事件，藉以有效處理與防制校園霸凌事件的再次發生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55154

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