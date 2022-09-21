做比說重要！新北市府：不容「路過的人」抹煞基層努力

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羅婉庭則是指出，根據遠見雜誌調查，新北市長侯友宜不滿意度僅5.3%，是全台最低負評首長，今年也再度獲得5星市長評鑑殊榮；另外台灣世界新聞傳播協會上週公布全台縣市長滿意度調查，新北市在環保、教育拿2座金獎，治安、經濟、交通、社福、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現、幸福感獲銀獎。六都市長總體施政滿意度部分，侯市長也連續2年皆拿下「金獎」殊榮。
羅婉庭強調，市府團隊向來尊重所有媒體民調 ，近日同時有多份民調發表，數字不論高低都是市府團隊自我惕勵，向前邁進的參考依據，正如侯市長所言「做比說重要」，呼籲候選人不要只看到單一數據就見獵心喜，急著操作風向，卻刻意忽略其他眾多具公信力的媒體調查以及市府獲得的國內外獎項肯定，更忘了自己台中市任內的末段班成績 ，然後以選舉操作抹煞所有基層公務員付出的心血和汗水。
侯友宜則是在下午出席市議會市政總質詢受訪時回應，民調高高低低是很正常的一件事，民調在高的時候，要不斷惕勵自己好還要做到更好，民調低的時候更應該更加的努力，好好的把它做到更好，所以繼續努力、繼續加油。
新北市議會民進黨團總召陳啟能與李坤城議員是在下午召開「唬唬做事情、市政成績大衰退」記者會，指出侯友宜一心只想著2024總統大位，無心新北市政，才使得市政節節敗退；李坤城進一步指出，除了《天下雜誌》的調查之外，根據《遠見雜誌》的縣市施政滿意度評比，新北市在教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業等八大施政面向「全面退步」，顯示侯友宜已無心市政，才會在議會面對議員質詢時慣用跳針、答錄機式回應「好好做事」、「市政優先」，到頭來都是空口白話。