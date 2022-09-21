台股終場下跌124.78點　三大法人賣超108.02億元

美國聯準升息在即，美股4大指數20日收黑，連帶亞股也跟著低迷。台北股市今（21）日開低走低，終場下跌124.78點，收在14424.52點，跌幅0.86%，成交金額1774.46億元；三大法人賣超108.02億元。



美股4大指數20日收黑，道瓊、標普500指數以及費半指數下跌超過1%。連帶亞股齊弱，日股下跌1.36%，韓股下跌0.87%，港股下跌1.69%。



台北股市今（21）日開低走低，盤中一度跌幅擴大，最低下探至14384.11點，尾盤反彈拉升，終場下跌124.78點，收在14424.52點，跌幅0.86%，成交金額1774.46億元。



三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超108.02億元。自營商賣超16.71億元，投信買超1.23億元，外資及陸資賣超92.54億元。



權值股台積電指數開低，終場下跌5.5元至471元，跌幅1.15%。晶圓二哥聯電下跌約1.37%，收在39.6元。鴻海則收107元，跌幅1.38%。



今電子、傳產與金融3大族群齊回，僅航運等少數類股逆勢上揚，像是貨櫃三萬的萬海強漲逾4%，收在78.3元，陽明漲約1%內，收在68.9元，其餘航運股像是中航亮燈漲停板，慧洋-KY、裕民上漲約4至8%。





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