林辰唏「婚內偷情」入圍金鐘　9年後備戰紅毯：肉鬆了

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那導演男友林立書孤單嗎？林辰唏笑說：「我沒關心他哎，他自己也喜歡家庭主夫的角色，他滿適應的。」不過林辰唏發現林立書有次送她出門，竟然對她說：「有戲拍真好！」言語間透露出羨慕，「他可能也沒這麼長時間帶過孩子，有一些他的感想。」
林辰唏角逐對手包括王渝萱、余佩真、邵雨薇、蔡淑臻，她說有積極觀察一下對手，「我是莫子儀的粉絲，有看《該死的阿修羅》。」大概知道王渝萱的實力，而蔡淑臻在《殺手歐陽盆栽》合作過，人人都有得獎希望，林辰唏佛系說：「她們都很棒，不分軒輊。」
程予希入行12年首次入圍金鐘獎，她曾被媽媽勸轉行，「媽媽說拍戲這麼久沒入圍，要不要換工作或找個人嫁了？」沒想到這次入圍跟媽媽分享，竟只收到「很棒」的貼圖，新戲《決勝的揮拍》殺青後，她和女友人自助遊英國2周，入圍當下正在開車，朋友嫌她光顧看訊息沒導航，還罵：「妳可以專心看路嗎？」讓她自嘲周遭的人都潑冷水，連問有沒有和林辰唏互道恭喜，林辰唏也酷酷說：「我們不需要這麼表面。」
程予希戲裡詮釋討喜的小三，在女同志圈被封為「極品學妹」，獲讚將「傻白甜」尺度拿捏得不討人厭，大膽和林辰唏上演「扒肩帶」的親密床戲，與王琄、李雪、周采詩、姚以緹一起搶獎，她說自己看了《良辰吉時》，「周采詩演得很好，沒想到一起入圍！」