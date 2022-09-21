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林辰唏「婚內偷情」入圍金鐘　9年後備戰紅毯：肉鬆了

▲林辰唏（右）、程予希以《第一次遇見花香的那刻》入圍金鐘獎。（圖／GagaOOLala）
▲林辰唏（右）、程予希以《第一次遇見花香的那刻》入圍金鐘獎。（圖／GagaOOLala）

記者羅凌筠/台北報導

2022-09-21 16:10:20

林辰唏、程予希以《第一次遇見花香的那刻》入圍第57屆金鐘獎迷你劇集電視電影最佳女主角、女配角，今（21）日出席媒體茶敘，林辰唏睽違9年再度入圍，表示：「跟上次心情超不一樣，小時候會把獎項當作里程碑，那時候很想要獎，覺得自己有價值，年紀大了對於獎項另一個感受是肯定，就像考卷拿到A+。」至於紅毯戰袍尺度，林辰唏表示：「如果可以進紅毯前幾美很棒，當媽之後肉比較鬆，要重新UP起來。」

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林辰唏挑戰外遇學妹的人妻角色，她說最困難的地方是「我外遇但是你要同情我」，「通常這樣的情境裡面得到觀眾同理很不容易，這個角色是所有女性的縮影，有了孩子有責任心，很容易投入家庭，陷入沒辦法追求自己的困境。」戲外她為了5歲兒子定居花蓮，要拍戲就得來台北，兒子出現失落的情緒，「這陣子回台北，發現兒子疏遠我，他說『我有點孤單，我要少少理你。』我盡力了，我還是喜歡這個產業，我會把我的感覺分享給他。」

那導演男友林立書孤單嗎？林辰唏笑說：「我沒關心他哎，他自己也喜歡家庭主夫的角色，他滿適應的。」不過林辰唏發現林立書有次送她出門，竟然對她說：「有戲拍真好！」言語間透露出羨慕，「他可能也沒這麼長時間帶過孩子，有一些他的感想。」

林辰唏角逐對手包括王渝萱、余佩真、邵雨薇、蔡淑臻，她說有積極觀察一下對手，「我是莫子儀的粉絲，有看《該死的阿修羅》。」大概知道王渝萱的實力，而蔡淑臻在《殺手歐陽盆栽》合作過，人人都有得獎希望，林辰唏佛系說：「她們都很棒，不分軒輊。」

程予希入行12年首次入圍金鐘獎，她曾被媽媽勸轉行，「媽媽說拍戲這麼久沒入圍，要不要換工作或找個人嫁了？」沒想到這次入圍跟媽媽分享，竟只收到「很棒」的貼圖，新戲《決勝的揮拍》殺青後，她和女友人自助遊英國2周，入圍當下正在開車，朋友嫌她光顧看訊息沒導航，還罵：「妳可以專心看路嗎？」讓她自嘲周遭的人都潑冷水，連問有沒有和林辰唏互道恭喜，林辰唏也酷酷說：「我們不需要這麼表面。」

程予希戲裡詮釋討喜的小三，在女同志圈被封為「極品學妹」，獲讚將「傻白甜」尺度拿捏得不討人厭，大膽和林辰唏上演「扒肩帶」的親密床戲，與王琄、李雪、周采詩、姚以緹一起搶獎，她說自己看了《良辰吉時》，「周采詩演得很好，沒想到一起入圍！」
 

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