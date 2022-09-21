疫情下推動數位結合創新醫療發展　APEC健康照護研討會齊聚台灣

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研討會為期兩天，今日上午開始，以「疫情中數位健康照護創新應用」為主軸，討論四大主題：「健康照護的數位轉型與創新」、「後疫情時代的新健康政策及其挑戰」、「遠距醫療與醫院的未來」，以及「人工智慧在健康照護上的實踐」。
健保署長李伯璋表示，雖然遠距醫療一直都具備這樣的條件，但在使用習慣上還未普及，但最近進步非常快，尤其利用一些民眾常使用的通訊軟體，也有特別要修訂通訊診療辦法，串接健保資源，譬如搭配虛擬健保卡，「當然初診斷的病人還是比較建議至診間就醫，但很多慢性病需要長期看病，就可以利用這樣的系統。」
在研討會中，李伯璋署長分享台灣健保的特色及數位健康的成果，各國代表也分享數位監測系統、手機應用軟體、醫療政策發展、法規、現況等。除了學習各國強項與經驗外，也期望強化未來與各經濟體在健康照護議題上可能的合作機會。
除了國際研討會議外，健保署亦邀請民間單位設置展場共同推動數位健康，健保署也在現場展出最新出爐的英文專書「Digital Health Care in Taiwan」。這場會議將具體反映健康照護智慧化的多元面向、APEC所強調的跨領域合作的精神，並充分結合官方與民間資源的「公私部門夥伴關係」，亦是疫情後台灣逐漸恢復與國際間進行實質交流合作開始。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55183
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