想創業快看！2022加盟秋季展開跑　1:1英女王棉花糖亮相

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這回展場內有百大品牌進駐參展，其中「台日聯手打造-半職人棉花糖機」搭上近期全世界都在緬懷的英國女王伊莉莎白二世熱度，主打「1:1英國女王頭造型彩紅造型棉花糖」，吸引大家目光。業者使用的棉花糖原料是「真正來自日本沖繩的高級砂糖」，有別一般市售的DIY棉花糖機，品牌的機器主打「不占空間製作、高轉速砂糖棉絮不亂飛」等優點，在展場內更祭出200台機台開放預約，不僅附贈日本職人教學，教你打造大顆飽滿棉花糖；每個月更提供一定份量的砂糖原料及穩定的配送機制。
提到英國女王，據悉她生前長壽活到96歲就是因為「飲食健康」，隨著國人健康意識抬頭，健康飲食也成為熱門商機。早午餐龍頭麥味登與兄弟牌「炸雞大獅」，看準國人越吃越健康商機，翻轉早午餐成為健康餐盒、健康料理，更在展場中祭出「麥味登挺你！免加盟金 88萬起創業」優惠專案；「不要對我尖叫」新品牌「雲端廚房」，包含「一站廚房」、「果實戀人」、日賣千顆車輪餅「一分錢一分貨」等，主打「從主食到甜點」一站搞定，創業者一次擁有5個品牌，在展場中加盟還能獲得四大免費：「免權利金」、「免30萬保證金」、「免違約金」、「免續約金」。
另外，隨著民眾越來越讓習慣疫情下的生活，「外送業」也越來越蓬勃發展。號稱「行動變形金剛」的威速登電動三輪車，主打不同時段、不同地點，到哪都能開店，騎士只要有125機車駕照就能騎乘，電動車體配備GOGORO電動機車電池，意思就是GOGORO充電站就能停下換電池。後方800公升容量的超大貨箱，讓你打開就是一個小小快閃店。
最後，2022 是轉變巨大的一年，此次遇上10年來最大創業潮各品牌業者可說是卯足全力。今日策展單位更搶先舉辦展前記者會，提前展現許多展覽亮點拚噱頭，除了以上特色內容之外，還包含 3 秒啟動「雪 花冰許願機」、日銷千份可愛吸睛「造型異國美食」、搶搭下半年電動車商機「綠能充電站」、1 人即可開店「冷凍手搖飲」、「一格就能變停車場、無紙無人力管理」停車場管理等等，提供給大家更多最新的創業選擇，讓大家可以找尋到適合自己又 搭上市場趨勢的新型商業模式。