外交危機？丹麥「最美儲妃」消失女王國葬 原因超尷尬
已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬已在19日落幕，怎料英國外交部卻爆出大搞烏龍，有王室專家注意到丹麥王儲妃瑪莉王妃（Princess Mary）未出席，原來是英國外交部「多寄出一張邀請函」給丹麥王室，讓丹麥方誤以為儲妃也能一同隨行，最終臨時喊卡，讓丹麥王室相當火大。
綜合外媒報導，英國女王伊麗莎白二世過世後，丹麥王室在13日接獲英國邀請後，宣布丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）將攜王儲夫婦一同出席葬禮，不過有皇室專家在國葬當天發現，有「最美儲妃」稱號瑪莉王妃並未出席，瑪格麗特二世僅攜佛瑞德里克王子（Prince Frederik）坐在西敏寺前排。
原來根據英國外交部規定，各國元首收到女王國葬的邀請後，只能攜一人作伴，不過由於女王國葬規模盛大，英國外交部意外發出了3張邀請函給丹麥王室，導致費德瑞克王儲誤會自己也能帶太子妃一起出席，這才鬧出烏龍。
丹麥媒體《B.T.》也證實，丹麥王室表示，英國外交部的邀請出現了「令人遺憾的錯誤」，因此只有女王及王儲會出席葬禮；丹麥王室記者楊森（Jacob Heinel Jensen）透露，英國鬧出的外交烏龍可能讓丹麥王室非常生氣，「這真是件不幸、尷尬而無禮的錯誤」。
對此，英國外交部證實，當局已透過丹麥大使館向丹麥宮內廳表達「深切歉意」；不過報導中也指出，其實荷蘭、西班牙、約旦王室都有3名代表到場，已退位的荷蘭女王畢翠克絲（Princess Beatrix）及前西班牙國王璜．卡羅斯一世（Juan Carlos）都出席，是因為英國也對退位的國家元首發出邀請。（編輯：孫唯容）