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本土＋46,673例、死亡+39　3歲童確診隔天歿於家中床上

本土＋46,673例、死亡+39　3歲童確診隔天歿於家中床上
本土＋46,673例、死亡+39　3歲童確診隔天歿於家中床上

健康醫療網

2022-09-21 17:01:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增46,902例COVID-19確定病例，分別為46,673例本土個案及229例境外移入；另確診個案中新增39例死亡。指揮官王必勝今日表示，這2天確診數比上週同天低，可能表示高峰已過，疫情正漸漸趨緩，但相差不大，這7天是關鍵觀察期，若趨勢確定往下，再進一步研議是否鬆綁入境檢疫等規定。

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指揮中心表示，今日新增之46,673例本土病例，為21,557例男性、25,092例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,252例)，臺中市(5,913例)，臺北市(5,705例)，桃園市(5,200例)，高雄市(3,593例)，臺南市(2,620例)，彰化縣(2,160例)，新竹縣(1,416例)，新竹市(1,209例)，宜蘭縣(1,125例)，苗栗縣(1,106例)，屏東縣(1,049例)，雲林縣(993例)，基隆市(955例)，南投縣(848例)，花蓮縣(731例)，嘉義縣(654例)，嘉義市(432例)，臺東縣(394例)，金門縣(162例)，澎湖縣(135例)，連江縣(21例)。

新增39名死亡案例　3歲童確診隔天身亡

指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月19日至9月18日，死亡日期介於9月8日至9月18日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天死亡案例中有一名3歲男童，有語言發展疾患，曾於8月接種1劑疫苗，9月16日起出現症狀，快篩陽性送醫後確診，返家進行居家照護，隔天竟發現孩子趴在床上沒有反應，送醫急救，但到院已無心跳呼吸，於9月17日死亡，司法相驗死因為呼吸衰竭、上呼吸道感染及COVID-19確診。

新增6例兒童MIS-C　確診後隔101天出現創最久紀錄

今天也新增6例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）兒童重症，其中5例已出院，1例預計明天出院，年齡介於1歲至10歲，5歲以下個案占5例，僅一名10歲男童接種過2劑疫苗，其餘皆未施打疫苗。羅一鈞提到一名4歲女童，確診後101天才出現MIS-C，創國內相隔最久紀錄，女童未接種疫苗，曾於5月28日確診，9月6日出現發燒、腹痛等症狀，9日至急診診斷為急性腸胃炎，後出現結膜炎、草莓舌等症狀，改診斷為MIS-C，治療後於15日出院。

指揮中心說明，今日新增229例境外移入個案中，為125例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(19例)，德國(10例)，美國及印尼(各6例)，中國(4例)，日本、荷蘭及泰國(各3例)，英國、韓國、菲律賓及奧地利(各2例)，新加坡、柬埔寨、澳大利亞、香港及馬來西亞(各1例)。另162例感染國家調查中。入境日期介於今年8月21日至9月20日。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55184

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