劉冠廷、孫可芳升格夫妻　邁進《婚姻》大喊：我願意

公視影集《你的婚姻不是你的婚姻》以5種不同風格呈現各個婚齡階段，希望讓走在婚姻路上的每個人都能找到自我投射。劉冠廷與女友孫可芳同台飆戲，在片花裡對視而笑說出：「我願意。」劉冠廷受訪透露，對他來說婚姻的關鍵是：「你有沒有辦法一直感受到這個人。」去年才升格當爸的李國毅逗趣形容，婚姻用遊戲來講就好像是綁定帳號，「婚姻比愛情更脆弱、更容易受傷，因此需要更多的愛去維持。」
飾演育兒夫妻的夏于喬、施名帥戲裡大吵一架，撂下一句狠話：「你當初就不應該選我啊！」令人心痛卻經常在真實生活中上演，施名帥說：「吵架之後還能夠擁抱彼此，我覺得那個幸福比較可貴。」已成人妻的夏于喬也分享：「你如果把婚姻想的太沉重或太嚴肅，那乾脆不要，讓它輕鬆一點，我覺得會比較好走下去。」
戲中藍葦華和李杏長期處在遠距離關係，缺少相處和彼此了解的機會，兩人你一言、我一語，誰也不讓誰，緊張關係讓人看得很是不安。藍葦華坦言，夫妻相處有時候爭吵，反而比戲裡還更嚴重，而且更粗暴。李杏也理性地補充說道：「該走下去就走下去，不該走下去的也就誠實、勇敢面對它。」
兩位實力派演員同台飆戲演出的單元《尾號1314》，也被選為今年高雄電影節的開幕片，系列中由夏于喬、施名帥主演的《梅莉》，以及簡嫚書、李淳、吳子霏主演的《恭請光臨曾賈府喜事》也將一起在高雄電影節特別放映，讓觀眾搶先在大銀幕一睹為快。《你的婚姻不是你的婚姻》將在12月3日起，每周六晚間9點於公共電視播出。