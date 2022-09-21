清零勝過人命？中國媒體人批貴州事故「被消失」引熱議
中國貴州一輛載有隔離人員的巴士翻覆造成27死20傷重大事件，引起公眾對於過度防疫的質疑，不少網友認為過去近三年來中國因堅守「動態清零」政策衍生的次生災害過頭，社群平台上燃起怒火，就連中國《財新傳媒》副主編也批評「該醒醒了！該恢復正常了」，但質疑當局的言論如先前質疑的聲浪般瞬間就「被消失」了。
貴州貴陽凌晨強制轉運隔離者，發生巴士側翻導致27人遇難慘劇，儘管包含貴陽市雲岩區委書記等三名官員停職檢查，但事發過程官方並未早一步公開調查報告仍點燃中國網友怒火，中國媒體《財新傳媒》副主編高昱透過微信朋友圈批評，無法理解為何因為極極少數人可能感染新冠而去世，就硬拉上十三億中國人一起陪綁，「到現在全世界都宣布新冠疫情結束了，這泱泱大國還會因為一個人而整樓的人被拉走集中隔離，整座城市被迫主動靜默，整個國家的人常態化捅嗓子眼。」
他還提到貴陽目前根本沒有人因為新冠變種病毒染疫過世，卻採取「讓六百萬人靜默，將三萬人強制集中隔離，將近萬人疏散到其他城市」的嚴格清零政策，不僅為注定被問責且尚不知死活的司機抱屈，也替因為只是同樓層可能有感染者，而被強制連夜轉運慘死的倒楣民眾喊冤，「每年死於車禍的人比死於新冠的人多得多，你為什麼不禁止開車？」
然而相關言論卻迅速「被消失」，這名媒體人被火速刪文的後果也呼應了中國網友為了避免受到言論審查，發文時刻意不提「貴州」、「高速事故」、「隔離轉運」等當局敏感詞，改以「我們都在車上」暗喻；而當時「貴州高速事故車輛為隔離轉運車」登上微博熱搜榜後也因不明原因「退燒」，相關詞條不再有討論量，這起事件再度引發中國民間批評當局的嚴格疫情防控政策下「清零勝過人命」。不過中國政府堅持清零的態度，從代表習近平參加英國女王國葬的，中國國家副主席王岐山及隨扈「全程戴口罩」的舉動來看，足以顯示中國「不清零不罷休」的決心。