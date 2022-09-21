獨／媽祖遠渡美國！國際媽祖文化園區簽約落腳華盛頓州
媽祖在台灣深植人心，如同DNA一般在許多人的記憶中代代相傳，每年更有大批信徒參與繞境活動。除了耳熟能詳的民俗盛典，世界華人工商婦女會西雅圖分會會長王絹珠感念於媽祖對衆生的重要性，希望美國華人也能得到媽祖的庇佑，計劃將媽祖信仰在美國西岸開枝散葉。王娟珠2016年6月返台時，經由彰化市前市長邱建富引薦，分靈彰化南瑤宮媽祖至美國，進而創辦「北美媽祖文化交流協會」。後續更邀請同時「臺灣廟宇文創中心」創辦人詹茗任擔任北美媽祖會創會長台灣執行秘書，一同擘劃把媽祖文化推向國際，讓世界認識媽祖的長遠計劃。今年8月30日北美媽祖文化交流協會正式與華盛頓州金縣簽約，將在華盛頓州最大的金縣縣府管轄內的公園預定區，建立「國際媽祖文化園區」，植下媽祖在美國百年揚善的基業。
北美媽祖文化交流協會今年8月30日在西雅圖中國海景大酒樓舉行「國際媽祖文化園區的簽約啟動儀式」，華盛頓州金縣行政長官Dow Constantine、金縣議會主席議長Claudia Balducci、華盛頓州參議員Bob Hasegawa、貝爾維尤市副市長Jared Nieuwenhuis、貝爾維尤市議員Janice Zahn，及公園項目負責人Scott Thomas 和Doug Hodson等人參加。另外還有西雅圖警察局隊長Steve Strand，以及西雅圖當地的社團，至孝篤親公所、西雅圖蓍德會、華州廣州同鄉會、華州廣府人聯誼會、江門五邑青年會、華州四川友協、福建工商會、西雅圖高雄姊妹城市協會、中華商會、潮汕商會、臺聯會等社區組織的代表，約110 人出席了這場活動。
簽約活動當天，北美媽祖文化交流協會創會長王絹珠表示，此次活動共三個重點及未來目標。第一是感激華盛頓州金縣行政長官Dow Constantine宣佈將9月9日定為美國的媽祖日，並規劃每年在這一天會舉辦不同議題的國際媽祖文化節。
第二將與金縣合作，建立美國首座國際媽祖文化園區。由金縣議會主席Claudia Balducci等人見證下，與金縣公園處簽訂合作協議，建立國際媽祖文化園區。園區內將規劃大約10米高的媽祖立像，同時設有提供遊客休息的東方涼亭，在園區內亦規劃國際媽祖文化廳，陳設媽祖介紹及全球各國的媽祖廟文獻資料。這項計劃預計在2023年9月9日辦理動土典禮。Balducci議長當場表示樂見其成，並同意明年參加文化園區的奠基儀式。
王絹珠表示，媽祖是有上千年歷史的華人「海洋文化」的代表，已經成為全球海洋文化的重要組成部分。媽祖文化是非政治性，非宗教性。媽祖大愛精神除了是華人共同的母親之外亦是世界性傳統民俗文化，會長計劃11月返台，準備成立世界媽祖和平基金會廣邀臺灣相關媽祖廟及文化人和學者共同參與，一同完成以上的三項目標。將媽祖在美國更順利得到傳承與發揚，除了給在美華僑華人帶來了精神慰藉，同時將媽祖文化在美國展現她的大愛，和平理念，讓不同種種族的人都能得到她的庇佑，促進世界和平，人人都能安身立命。