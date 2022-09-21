《飯戲》香港票房夯！古天樂暖心舉動獲讚：能上映全靠他
電影《明日戰記》由總監製古天樂領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，先前傳出票房不理想，不過數字會說話，在香港上映3個星期，票房已衝破6000萬（約新台幣2.4億元），暫居香港電影史上華語片十大票房第6名。而另一部香港喜劇電影《飯戲攻心》上映後口碑爆棚，電影出品人江志強還透露：「電影幸好有古天樂的幫忙，成為投資人之一，才能順利上映。」
香港電影《飯戲攻心》由香港新生代表現出色的導演陳詠燊執導，脫口秀鬼才天王黃子華聯合演技派的鄧麗欣、宅男女神林明禎及王菀之、張繼聰、陳湛文一起開飯搞笑，也在香港票房開出紅盤，但主角黃子華正忙於舞台戲，都交由其他主演勤跑戲院，和觀眾見面互動，就連投資人之一的古天樂，不但演出慶祝票房成功的彩蛋短片，也特別驚喜現身映後活動，讓觀眾直呼賺到。電影出品人江志強更透露，幸好有古天樂的幫忙，《飯戲攻心》才能順利上映，但古天樂則不敢居功表示：「真正的老闆是我媽媽，我幫我媽媽打工，電影出品人都是我媽媽的名字啦！」
黃子華在香港靠著風格犀利的脫口秀（香港稱「棟篤笑」）成為票房巨星，這次在電影中左擁林明禎右擁鄧麗欣，周旋在兩個不同風格的美女之間，一邊對前女友鄧麗欣念念不忘，但面對林明禎大方倒追也很心動，黃子華笑說在片中對鄧麗欣的感情非常轟轟烈烈，還自曝：「演得當下真的有愛上她的感覺，所以下戲後要好好約束自己的思想，但好像有種失戀的失落感。」而鄧麗欣也同時在黃子華及張繼聰兩兄弟之間難以選擇，但她笑說：「演喜劇真的會讓心情很好，天天都很開心的開工。」黃子華也讚美《飯戲攻心》是導演獨樹一格的喜劇，「那種香港的情懷，只有導演可以做得到。」《飯戲攻心》將於9月23日在台上映。