T1／被蘇奕晉打頭強硬回擊 陳孝榕：寶哥說要兇悍起來
桃園雲豹職業籃球隊經休兵2天後，今天(21日)在跨聯盟賽面對T1聯盟上季亞軍臺中太陽打得毫不畏懼，靠著新秀陳孝榕獨得26分、5助攻，加上全隊以18顆三分球轟炸，終場以83比74射下太陽奪2連勝，晉級8強機會濃厚，總教練劉嘉發表示，近兩場比賽球員們攻防到位，雖然太陽第三節給球員們極大壓力，但希望藉此讓年輕球員能發揮價值及成長。
前兩戰分別繳出21、18分，表現亮眼的新秀陳孝榕，今天再度攻下26分、5助攻，他說：「相較於前兩場，今天團隊在快攻線、外圍投籃都有做出來，我自己就是把心態歸零，執行教練要求的戰術。」不過他今日在場上差點與太陽球員蘇奕晉產生衝突，陳孝榕表示，寶哥常告訴他在場上必須要兇悍起來，他也知道身為控球，心情要快速平復，不能讓團隊整體節奏被自己打亂。
劉嘉發特地讚賞陳孝榕這3場的表現，他說：「孝榕心臟很大顆，在場上的組織能力也不錯，未來將持續培養，讓他成為稱職的控球後衛，這是我目前對他的期許，也希望藉此提升球隊戰力，補強團隊上季在後衛群的不足，平時訓練總經理蘇翊傑也會親自下場教導他們，明顯看出我們後衛群在擋拆方面有所進步。」
此外，前役飆進6記三分彈的曾品富，今天同樣投進6顆三分球，攻下18分、8籃板，而前兩戰手感冰冷的盧捷閔今天則貢獻14分、7助攻，手感逐漸加溫，雲豹將帶著2勝1敗的戰績，在明天晚間7點迎戰新竹街口攻城獅，團隊也將延續贏球氣勢全力以赴。