PLG／職籃推出年度球員卡　「少俠」田壘有專屬系列

精裝盒將限量發行4,970盒，首波預購日期將從09/22 11:00至10/07 23:59止，在7-ELEVEN各門市開放預購，而其他通路的開售日期則是從10/05（各別通路到貨時間不一，建議先致電各通路詢問，以免向隅）。每盒精裝盒內含20包零售卡包 / 共140張球員卡，每盒內含1張物品卡或簽名卡，卡款內容則規劃25項主題、合計294款球員卡，以隨機方式插入本盒裝內。
簽名卡款
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＠少俠傳奇組合簽名卡：整組球員卡中極稀有的款式之一，「少俠－田壘」專屬的傳奇簽名卡，其中挑選田壘生涯別具意義的五大傳奇組合，製作成5張特殊傳奇簽名卡，其中「亞青F4」、「師大猛虎」、「龍虎風雲」僅有機會於「精裝盒」抽出。（此款限量25套，75張，比例佔總卡數0.011%）
*需購買零售包才有機會集齊，全卡款5款
＠PLG戰力剖析六簽卡：一次擁有六隊同屬性戰力簽名，其中「側翼突擊」、「悍衛戰士」僅有機會於「精裝盒」抽出。（此款限量15套，30張，比例佔總卡數0.004%）
*需購買零售包才有機會集齊，全卡款4款
物品簽名卡款
＠數字勳章簽名卡：以黃金世代為主題的專屬球員卡系列，集結11位黃金世代球員，每張卡片都有特製背號金屬片以及球星親筆簽名，僅有機會於「精裝盒」開出，也是一組入手機率極低的夢幻逸品！（限量15套，165張，比例佔總卡數0.024%）
＠PLG LOGO MAN簽名卡：裁切各隊頂級球星每件球衣上僅一片的PLG LOGO PATCH，鑲入球員卡中，塔配球星親筆簽名，強化PLG聯盟看版球星的意像
（此款限量1套，12張，比例佔總卡數0.002%）
（以上＠為極限量卡款，整體佔比低於0.03％）
零售包將發行150,000包，全國通路的開售日期則是從09/22開始（每個通路到貨時間不一，建議先致電各通路詢問，以免向隅）。每包零售包內含7張球員卡，卡款內容則規劃19項主題、合計231款球員卡，以隨機方式插入本卡包內。
簽名卡款
＠藝術創作原創雙簽卡6款：此款是與兩位藝術家JungShan張榕珊及Arthur 合作繪製的「藝術創作原創雙簽卡」。張榕珊是台灣本土的女插畫家，以水墨見長，作品充滿溫度與靈性。Arthur是13th Vision的創辦人，熱愛籃球，把球星作為創作主題，以三角和幾何的風格享譽國際。（此款限量50套，300張，比例佔總卡數0.029%）
＠少俠傳奇組合簽名卡：整組球員卡中極稀有的款式之一，「少俠－田壘」專屬的傳奇簽名卡，其中挑選田壘生涯別具意義的五大傳奇組合，製作成五張特殊傳奇簽名卡，其中「師徒少俠」、「三民五虎」僅有機會於「零售包」抽出。（此款限量25套，50張，比例佔總卡數0.005%）
*需購買精裝盒才有機會集齊，全卡款5款
＠PLG戰力剖析六簽卡：一次擁有六隊同屬性戰力簽名，其中「精銳狙擊手」、「球場指揮官」僅有機會於「零售包」抽出。（此款限量15套，30張，比例佔總卡數0.003%）
*需購買精裝盒才有機會集齊，全卡款4款
（＠為極限量卡款，整體佔比低於0.03％）