英相會晤立陶宛總統　支持對中國貿易爭訟

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歐盟今年1月在世界貿易組織（WTO）對中國提出訴訟，獲英國、澳洲、美國、加拿大、日本、台灣等支持。
英國首相辦公室今天表示，特拉斯（Liz Truss）與瑙塞達（Gitanas Nauseda）都強調，理念相近國家合作應對惡意威脅、增進能源自主、終結來自威權國家的經濟脅迫，十分重要。
特拉斯特別指出，在與中國的貿易爭訟中，英國支持立陶宛。
今天是特拉斯6日就任後，首次與瑙塞達會晤。
立陶宛總統辦公室發布的新聞稿則未提及中國，而是側重立陶宛與英國的安全和防衛合作、俄羅斯2月全面侵略烏克蘭後的歐洲局勢變化，以及對烏克蘭的軍事、經濟和其他支援。
在立、英雙邊關係方面，瑙塞達提到，兩國應持續強化經貿往來。
曾任國際貿易大臣的特拉斯在今年9月成為首相前，擔任外交大臣。她在為期約一年任內曾主張結合「硬實力」及經濟安全，重新打造全球安全架構，這也是她所倡議結合繁榮與安全的全球「自由網絡」（Network of Liberty）的核心內涵。
特拉斯主張七大工業國集團（G7）應成為經濟領域的北大西洋公約組織（NATO），並曾承諾成為首相後，將重新檢視英國政府去年3月發布的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review），調整對中國威脅的評估。
她在政壇的支持者曾向英國媒體透露，一旦當選首相，她將推動調升中國的威脅等級，由「體制競爭者」（systemic competitor）調升至與俄羅斯相同的「迫切威脅」（acute threat）。（編輯：高照芬）1110921