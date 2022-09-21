名家論壇》錢震宇／腦中只剩下權力的蔡英文

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另外，包括接見、重要會議全都安排在總統府內，這顯示蔡英文非常小心，必須要維持「零意外」，既要對外傳遞她有持續關心國政的印象，又可以正確清楚地用接見及會議來包裝她要達到的宣傳效果，外界只能抄總統府新聞稿，不容易被媒體自由解讀。
岔個話題，過去擔任記者時，大家都說擔任記者的最高層級就是跑總統府，各家媒體皆然，通常跑總統府的記者都是資深記者，筆鋒犀利，一出手就是重磅，針砭時政，常常連總統都要敬佩；然而，現在跑總統府的記者顯然變成抄寫員，毫無發揮空間，蔡英文沒行程、不開記者會、不跟記者打交道，甚至不給記者採訪。
蔡英文當了6年總統，最近快2年時間完全沒有接受媒體提問，也沒有舉行記者會，更沒有公開跟民眾互動，「這還算是民選總統嗎？」別說是跑總統府的記者了，要是ㄧ般民眾也會覺得奇怪，難以接受吧！上市櫃公司每一季都要開一次董事會，更別說一般公司每周都要開會，中華民國總統竟然快2年都沒開記者會！真的天下太平？
蔡英文的行為其實不難理解，就是維權、維穩，只要國家不出大事，她根本不會出來，同時只要避免有任何出錯的機會就好。尤其是執政後期，面對黨內其他派系勢力的進逼，蔡英文更沒有放鬆的權利，先是掌握黨內選舉提名權，後有閣揆同意權，加上國家機器都在手上，「請問蔡英文還會在乎誰？」
回到這次蔡英文念稿走人事件，有人說蔡英文很快道歉啦！所以呢？問題是她的道歉是在接見警消運動會代表團的時候「順便一提」，看著稿道歉，毫無誠意，重點是她根本不是向花蓮、台東縣長及縣民道歉，她是想藉由道歉將此事劃下句點，避免讓黨內有意競逐的人馬有見縫插針的機會，盡量把對自己的傷害降到最低，而不是希望把災損的傷害降到最低。
「愈在意權力的人愈害怕失去權力」。對蔡英文來說道歉不算什麼，人民也不重要，要怎麼做才會讓自己在毫無意外、沒有風險的情況下度過執政的最後兩年，才是關鍵。
所以，蔡英文要強硬執行她的意志，要黨內通過她欽點的人選、要避免出席會有意外狀況的場合，要漠視各種尖銳問題的提問。以至於，我們不用期待蔡英文剩下的任期會有改變，因為她腦中「除了權力，還是權力」。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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