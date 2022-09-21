T1／林韋翰替補登場掌控節奏 中信跨聯盟賽奪得3連勝
新北中信特攻籃球隊（New Taipei CTBC DEA）在跨聯盟賽事週三（21日）迎戰SBL聯盟冠軍臺灣銀行籃球隊，兩支球隊都在前一場面對PLG聯盟的新竹街口攻城獅比賽中拿下勝利，此役對決也非常受外界矚目。賽前，新北中信特攻籃球隊總教練李逸驊特別強調球員「絕對不可以輕敵，不管遇到哪一支球隊，都要全力取勝。」整場比賽在新北中信特攻多點開花，以及謝亞軒、阿巴西與林韋翰3位球員得分超過二十分以上，以102比86拿下跨聯盟賽事三連勝。
比賽首節，新北中信特攻在謝亞軒三分球4投3中的帶領下，進攻端開啟高命中率狀態，阿巴西與魏嘉豪都有三分球的進帳，多點開花。不過台銀多次利用空手跑位製造空擋撕裂防線，第一節結束僅保持微幅領先狀態。第二節開始，面對台銀的三分球高命中率以及多次成功防守，使得團隊快攻轉換遭受限制，頻頻出現失誤，一度被對手追到4分差。經過短暫停過後，靠著謝亞軒延續第一節火燙手感，連續3顆三分球命中，以及韋翰單節9分的帶領下，新北中信特攻以55比44領先臺灣銀行進入中場休息。
下半場開始，雙方防守升級，無法透過空手切入找尋空擋，在譚傑龍多次擋下臺銀單打籃下攻勢，再利用對手失誤，新北中信特攻頻頻發動快攻，稍稍把比分拉開至雙位數進入決勝節。與前一場面對新竹攻城獅一樣，由特攻「首席指揮官」林韋翰跳出來接管比賽，不斷的帶領團隊多次切入造成臺銀犯規，在防守端也展現前兩場的韌性，限制住對手的命中率與中斷籃下的空手切入跑動，雖然這一戰並沒有展現出太多的轉換快攻，不過靠著團隊得分多點開花，以及穩紮穩打的防守精神，終場順利的拿下勝利。
林韋翰此役從替補出發，對於密集的跨聯盟賽事，林韋翰表示：「目前團隊能運用的球員大概剩下10人次上下，教練特別讓我從替補出發，調整緊湊賽程的節奏。」同時也表示非常享受可以跟不同聯盟的球隊對戰，每一個聯盟每一隊都有不同球風，希望可以透過此次交流，調整團隊整體戰力，展現出休賽季期間訓練的成果。