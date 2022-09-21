僑委會帶領海外僑台商參訪崑山科大 考察產官學研商機
在重視實作的技職教育環境中，崑山科技大學歷年來透過教育部各項補助建置健全的軟硬體設施，更積極鏈結產學合作，與企業共同培育優秀技職人才。為拓展更多產學合作機會，今（21日）接待僑務委員會與36位海外僑台商貴賓蒞校參訪，期將國內產學研創能量能與全球台商接軌，促進海內外商機交流。
為協助國內產業發展，並增進僑台商對台灣產業及投資環境之了解，僑委會於今年與全國多所大專院校及企業辦理「僑台商產業科技主題參訪」， 今蒞臨崑山科大，副校長鐘俊顏、副校長周煥銘與多位校內主管皆親自出席，接待來自美國、加拿大、澳大利亞、南非、日本、印尼、緬甸等國家的僑台商，期能藉由實地考察了解產學研界蓬勃的學術能量，促進僑台商與學校研發能量間的商機交流媒合，未來透過海外僑台商讓台灣產學合作能量與高科技產業走向世界，共創雙贏的局面。
周煥銘表示，崑大歷年來獲教育部總補助近1.4億元建置類工廠的實際環境，除了本次參訪基地，另有「織物染整及印花類產線基地」、「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」等，含自行建置共打造12間「類產線工廠」。此外，更持續與多家上市企業及知名廠商產學合作，今年度群創光電捐贈價值上千萬元「先進封裝COG實驗室設備」，就在崑大訓練業界人才，為臺灣相關產業貢獻培育力量。此次透過僑委會安排參訪，期能將學校研發能量與海外產業資源有效連結，創造更多合作機會。
崑山科大特別為貴賓介紹產學合作亮點，參訪校內類產線基地，包含「車用零組件生產自動化類產線環境工廠」、「工業4.0研發中心」、「國際咖啡認證中心」，及今年陸續啟用的「時尚藝廊」、「吳寶春烘焙學院」等特色實作場域，雙方互動熱絡，透過考察與深入問答交流，實際了解技術研發能量，期能在未來有效連結雙方資源。