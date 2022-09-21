僑委會帶領海外僑台商參訪崑山科大 考察產官學研商機

在重視實作的技職教育環境中，崑山科技大學歷年來透過教育部各項補助建置健全的軟硬體設施，更積極鏈結產學合作，與企業共同培育優秀技職人才。為拓展更多產學合作機會，今（ 21 日）接待僑務委員會與 36 位海外僑台商貴賓蒞校參訪，期將國內產學研創能量能與全球台商接軌，促進海內外商機交流。

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▲今年開幕的崑山時尚藝廊也是海外僑台商的參訪重點（圖／記者張振興攝，2022.09.21）

為協助國內產業發展，並增進僑台商對台灣產業及投資環境之了解，僑委會於今年與全國多所大專院校及企業辦理「僑台商產業科技主題參訪」， 今蒞臨崑山科大，副校長鐘俊顏、副校長周煥銘與多位校內主管皆親自出席，接待來自美國、加拿大、澳大利亞、南非、日本、印尼、緬甸等國家的僑台商，期能藉由實地考察了解產學研界蓬勃的學術能量，促進僑台商與學校研發能量間的商機交流媒合，未來透過海外僑台商讓台灣產學合作能量與高科技產業走向世界，共創雙贏的局面。

周煥銘表示，崑大歷年來獲教育部總補助近 1.4 億元建置類工廠的實際環境，除了本次參訪基地，另有「織物染整及印花類產線基地」、「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」等，含自行建置共打造 12 間「類產線工廠」。此外，更持續與多家上市企業及知名廠商產學合作，今年度群創光電捐贈價值上千萬元「先進封裝 COG 實驗室設備」，就在崑大訓練業界人才，為臺灣相關產業貢獻培育力量。此次透過僑委會安排參訪，期能將學校研發能量與海外產業資源有效連結，創造更多合作機會。

▲僑委會帶領海外僑台商參訪崑山科大，貴賓合影（圖／記者張振興攝，2022.09.21）