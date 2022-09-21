吃抗凝血藥又腎結石　「軟式輸尿管鏡」助成功碎石

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安南醫院泌尿科醫師黃韋銘表示，目前臨床上處置腎臟結石的手術方式主要有三種，包含第一種的「體外震波碎石」其風險低但成功率也低；第二種的「經皮腎臟碎石」，成功率雖高，但有傷口會出血、復原較慢；最後一種則是「軟式輸尿管鏡腎臟內碎石」，風險較低、無傷口，成功率也高，最重要是復原快，也不需暫停抗凝血劑。
服用抗凝血藥 「軟式輸尿管鏡」手術最適當
黃韋銘說，考量到患者近期才剛心肌梗塞裝設支架，所以無法停抗凝血藥，因此與患者討論，建議以「軟式輸尿管鏡」手術來一併處理輸尿管和腎臟結石。術中順利擊碎及取出結石，術後當天患者就能下床走路，隔天即可出院，後續的回診追蹤也發現結石都已排除乾淨，復原良好。
尿管內視鏡結石手術進步 提高成功廓清率、降低併發症
黃韋銘解釋，無傷口輸尿管內視鏡結石手術持續在進步，從以前的硬式輸尿管鏡只能處理卡在輸尿管的結石，至後來的軟式輸尿管鏡（簡稱軟鏡）可轉彎進入腎臟處理腎內結石，再發展至拋棄式數位軟鏡，解決傳統軟鏡易耗損、解析度不足及重複消毒造成的感染幾率問題，接著再搭配碎石鐳射功率的提高，讓有些本來需要開洞手術的大顆腎結石，得以透過這種無傷口的「軟式輸尿管鏡腎臟碎石手術」，抗凝血劑不用停，一次性處理完成！進而提高結石成功廓清率，也可降低併發症，是結石病人的福音。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55171
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