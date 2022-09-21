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吃抗凝血藥又腎結石　「軟式輸尿管鏡」助成功碎石

吃抗凝血藥又腎結石　「軟式輸尿管鏡」助成功碎石
吃抗凝血藥又腎結石　「軟式輸尿管鏡」助成功碎石

健康醫療網

2022-09-21 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】六十幾歲周先生上個月突然發生心肌梗塞，緊急裝了支架才救回一命，但需付出的代價是長期服用抗凝血劑。某天突然右腰劇烈疼痛又合併血尿，就醫檢查發現是輸尿管結石阻塞因造成腎積水，腎臟內還有另一顆更大的結石。考量到患者無法停抗凝血藥，因此醫師透過「軟式輸尿管鏡」手術，一併處理輸尿管和腎臟結石，讓患者順利擊碎及取出結石，免除長時間疼痛。

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腎臟結石手術方式　三類各有優缺點

安南醫院泌尿科醫師黃韋銘表示，目前臨床上處置腎臟結石的手術方式主要有三種，包含第一種的「體外震波碎石」其風險低但成功率也低；第二種的「經皮腎臟碎石」，成功率雖高，但有傷口會出血、復原較慢；最後一種則是「軟式輸尿管鏡腎臟內碎石」，風險較低、無傷口，成功率也高，最重要是復原快，也不需暫停抗凝血劑。

服用抗凝血藥　「軟式輸尿管鏡」手術最適當

黃韋銘說，考量到患者近期才剛心肌梗塞裝設支架，所以無法停抗凝血藥，因此與患者討論，建議以「軟式輸尿管鏡」手術來一併處理輸尿管和腎臟結石。術中順利擊碎及取出結石，術後當天患者就能下床走路，隔天即可出院，後續的回診追蹤也發現結石都已排除乾淨，復原良好。

尿管內視鏡結石手術進步　提高成功廓清率、降低併發症

黃韋銘解釋，無傷口輸尿管內視鏡結石手術持續在進步，從以前的硬式輸尿管鏡只能處理卡在輸尿管的結石，至後來的軟式輸尿管鏡（簡稱軟鏡）可轉彎進入腎臟處理腎內結石，再發展至拋棄式數位軟鏡，解決傳統軟鏡易耗損、解析度不足及重複消毒造成的感染幾率問題，接著再搭配碎石鐳射功率的提高，讓有些本來需要開洞手術的大顆腎結石，得以透過這種無傷口的「軟式輸尿管鏡腎臟碎石手術」，抗凝血劑不用停，一次性處理完成！進而提高結石成功廓清率，也可降低併發症，是結石病人的福音。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55171

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