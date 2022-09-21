111年全民運「發光在嘉義」 10/8～13迎接全國各地好手

嘉義縣政府於今 (21) 日下午，在體育署召開全民運動會全國記者會，縣長翁章梁會同體育署副署長林哲宏共同宣傳 10 月 8 ～ 13 日，為期 6 天的大型賽事，並正式宣告嘉義已準備好迎接來自全國的運動好手。翁章梁強調作為地主，就是要讓所有來參加的人舒服、滿意，也要他們感受在地鄉親熱情。

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111 年全民運主軸以「發光在嘉義」為標語，設計嘉義 Q 寶寶「 MR.Q 、 MISS.Q 」擔綱吉祥物，並搭配主題曲太陽之都，打造最熱情在地的運動盛事；會中由嘉義縣扶植的演藝團隊，溪口鼓隊（溪口愛 +1 擊樂團、溪口國小）及鄒族 pasunaeno 合唱團帶來開場表演，更放映超質感形象宣傳片，隨後在眾人期盼下宣告正式啟動全民運，場面熱鬧。

▲111年全民運吉祥物Q寶寶，首次現身在記者會上（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，嘉義是培育運動選手的搖籃，縣府積極推動宣傳賽事，結合觀光產業相輔相成帶動地方發展，讓嘉義繼續發光，賽事也剛好碰上國慶焰火，比賽期間可以前往故宮南院欣賞最美麗的焰火搭配無人機精彩表演，在賽事之外好好旅遊嘉義，不論山區茶與咖啡或海區的蚵仔烏魚子，都值得來品嘗。翁

章梁指出，全民運共計 31 項運動賽事，包含太極拳、元極舞等非亞奧運競賽項目，感謝體育署給予縣府團隊的專業指導，讓全民運在嘉義縣所有相關硬體設施、設備大更新，符合全國體育競賽的標準，也對未來體育的發展有很大幫助。

太陽之都嘉義有日出、雲海、北回歸線、故宮南院、東石漁人碼頭等觀光景點，更擁有適合運動的環境，賽事期間預計將吸引逾 1 萬 2000 名選手蒞臨嘉義，加上隊職員等多達 1 萬 5000 多人，將為在地飯店、觀光、餐飲及周邊產業帶來龐大的經濟效益。





