高球／冠軍獎金破370萬 21國144位選手角逐榮耀

總獎金70萬美元（約合台幣2100萬元）的仰德ＴＰＣ錦標賽(YEANGDER TPC CHAMPIONSHIP），將於9月22日至25日在林口高爾夫球場進行四回合七十二洞比賽，有21國144位中外選手角逐冠軍獎杯與冠軍獎金12.6萬美元（約合台幣378萬元），這是仰德集團因全球疫情影響，被迫停賽兩年後，再度舉辦首場在台灣的亞巡賽，並將總獎金自50萬美元首度增加至70萬美元，也是三年來最多國家與外國選手來台參賽的高爾夫國際賽事。





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