高球／冠軍獎金破370萬 21國144位選手角逐榮耀

總獎金70萬美元（約合台幣2100萬元）的仰德ＴＰＣ錦標賽(YEANGDER TPC CHAMPIONSHIP），將於9月22日至25日在林口高爾夫球場進行四回合七十二洞比賽，有21國144位中外選手角逐冠軍獎杯與冠軍獎金12.6萬美元（約合台幣378萬元），這是仰德集團因全球疫情影響，被迫停賽兩年後，再度舉辦首場在台灣的亞巡賽，並將總獎金自50萬美元首度增加至70萬美元，也是三年來最多國家與外國選手來台參賽的高爾夫國際賽事。
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大會在林口球場舉行賽前記者會與一天十八洞的職業業餘配對賽，有25位職業選手與75位社會業餘人士同組揮桿。長春選手盧建順與三位社會業餘人士陳忠信丶陳繐萱與柳尉平合力以低於標準桿12桿的60桿，贏得配對賽第一名，三位社會業餘人士各得YAMAHA球道木桿一支。
今天配對賽前，大會特別在球場第一洞進行一場擊遠大賽，有八位職業選手包括外國球員與台灣球員各四位報名參加，每人擊球三顆，須開至球道上才算有效球，最後前三名均為台灣選手；自美次巡奮戰返台的王偉軒以360碼名列第一，獲獎金3萬元；沙比亞特馬克以356碼居次，獲獎金2萬元；第三名是林永龍，346碼，獎金1萬元。獎金全數均由台灣超邁工業董事長陳忠信提供。
首回合分上下午兩部分出發，上午部分第一組自上午6:45出發，最後一組於上午8:35出發；下午部分第一組自上午11:20出發，最後一組於下午13:10出發。
仰德TPC錦標賽自2010年起主辦，是繼台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽後，台灣第二場亞巡賽事，最初的總獎金為30萬美元，自2013年起至2019年，總獎金增加維持在50萬美元，今年再提高至70萬美元；過去10多年來已吸引亞洲與國際高壇高度注目，持續不斷地將台灣選手推向國際舞台，仰德集團秉持連續舉辦國際比賽的堅持，以提供給台灣選手更多國際大賽的磨練經驗。
仰德集團董事長許育瑞表示，過去近三年，全世界籠罩在嚴峻的疫情下，國際比賽受到極大影響，停賽或延期比比皆是，各國選手猶如龍困淺灘，無法像以前一樣自由地往返國際間參賽，但是仰德集團長久以來一直以提升台灣高爾夫水準為使命，秉持一貫信念丶努力不懈地設法要復辦這項國際大賽，因此在疫情趨緩的今年，能夠復辦成功，感到非常高興！
他指出，這項隸屬亞巡賽單一比賽的總獎金會逐年提高，並朝向達到亞日台三巡共證的門檻與目標，期望再打造一個給台灣的年輕選手可以直接前進日巡種子資格的跳板，與日巡賽接軌。
他說：「此次能突破台灣實施中的邊境管制，舉辦這場國際級賽事也是最重要的事，雖然三年來因為防疫管制，賽事被迫停辦，但是並未澆熄眾多球友與我的熱情，同時藉著舉辦此賽事讓台灣能多在國際高壇曝光。」
而TPGA理事長陳榮興則指出，自全球受到COVID-19的肆虐，台灣築起了邊境管制，睽違2年多的國際賽事，終於在今年由仰德TPC錦標賽開起了第一場在台灣舉辦的亞巡賽事。防疫之下的國際賽事，受到許多安全考量上的限制與規定，這也讓仰德TPC錦標賽在籌備期間遇到了許多的阻礙，申請近三個月期間，雖歷經十多次與有關單位的協調會議，所幸眾多的困難終能獲得政府各單位的同意而順利舉辦。
林口球場董事邱忠賢則表示，此次為了迎接這項國際賽事，林口球場在場務顧問黃逢年的多日努力下，帶領球場團隊將球道與果嶺整理到最佳狀況，以期能讓選手盡情發揮球技。
這項比賽有來自21個國家共144位選手同場競技，包括來自阿根廷丶澳洲丶孟加拉丶巴西丶英格蘭丶芬蘭丶法國丶印度丶印尼丶愛爾蘭丶日本丶韓國丶馬來西亞丶菲律賓丶南非丶新加坡丶瑞典丶泰國丶美國丶辛巴威及我國；有84位外籍選手及58位我國選手，並包括1位泰國業餘選手及2位台灣業餘選手，其中以泰國選手有26位最多丶印度有16位次之。
比賽兩回合結束後，大會將取成績優者前65位選手晉級後兩回合決賽。亞軍獎金為7.7萬美元，第三名為4.41萬美元。