疫後遊日本／海外突發醫療保險怎麼買？投保教學一次看

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至於拿商務簽的商務旅客，李奇嶽說，日本政府沒有強制要求商務客入境一定要保險，但他建議去歐美、日韓紐澳等先進國家旅遊，醫藥費用相當昂貴，最好還是保險比較好，但目前國內保險公司陸續停售旅遊平安險的海外突發疾病險，若民眾赴日感染COVID-19很難得到相應的保障。
他建議，國內僅剩美商安達產險推出的海外旅行平安險有提供海外突發疾病醫療保障，不然就是要到日本購買當局推出的海外旅客防疫險，需落地後使用當地VPN才能投保。
美商安達新上架的旅行平安保險保障內容有包括旅遊期間的意外傷害醫療保險以及海外突發疾病醫療保障。美商安達產險說，除一般住院給付，還提供門診及急診給付，最高投保天數可達180天，該海外突發疾病醫療保障也有保障新冠肺炎和猴痘等流行疾病。
美商安達產險新推出旅平險內容可以分國內外基本型以及海外加值型，針對海外突發疾病健康險的保障內容有：
1、海外突發疾病住院醫療費用保險金：
住院醫療保額是新台幣3萬元，最高上限是新台幣100萬元（意外身故或失能保險金額的10%）。
2、海外突發疾病門診醫療費保險金：
限額為海外突發疾病住院醫療費用保險金之1%，也就是新台幣300元至1萬元。
3、海外突發疾病急診醫療費用保險金：
限額為海外突發疾病住院醫療費用保險金之1%。
4、海外急難援助服務（限旅遊目的地為海外地區者）：上限5萬美元。
目前安達產險提供網路投保，保費若以去日本5天為例，海外加值型，意外身故及失能新台幣500萬元、意外傷害醫療新台幣50萬元、海外突發疾病新台幣50萬元，保費約新台幣736元左右。
另外，日本當地也有提供海外旅客涵蓋COVID-19的醫療保險，民眾可以在抵達當地機場再進行投保。日本「東京海上日動火災保險」針對「訪日的外國旅客」提供短期醫療保險，範圍涵蓋了COVID-19確診的醫療費用、日本國內的醫院查詢與代理預約、看診時的電話口譯、治療費免付現金的就醫服務等，透過將繳款單寄送給保險公司（包括委託服務的輔助公司），短期居留旅客等無需在現場支付費用即可在醫療機構就診的機制。
保險金額為1000萬日圓，且投保方案簡單、易上手，僅需要針對旅遊天數做投保即可，每天只要新台幣100元左右的保險花費；但要注意入境日本後才可投保，目前投保網頁鎖定日本IP ，僅限日本IP才能購買，或是開VPN進行購買，入境日的30天內起即投保。
入境日本後，請點擊連結進行投保，請選擇首次申請並上填寫email與驗證碼，送出後信箱會收到認證信。點擊信裡的連結進行首次投保。
進入正式投保頁面後，總共有4大步驟，每個步驟都有中文說明，可按照頁面中文提示完成投保動作，第1步驟為投保申請條件說明，詳閱投保對象、可以申請的期間、保險費支付方法（僅限信用卡一次付清）、條款等，確認保險申請條件，點選下方的同意鈕，即可進入第2步驟。
第2步驟為填寫入境日期、投保人與被保險人的基本資訊，以及是否同意解約、取消合約時退還保費的處理，並確認「重要事項說明書」，說明書一定要點擊進入，否則無法進入下一個步驟，同時還需設定密碼 （供後續保單資料查詢）。
第3步驟為確認訂單明細、第4步驟為填寫付款資訊並按下申請後，就完成投保了，完成投保後，即可收到官方提供的電子保單。