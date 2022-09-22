晚期肺癌不再難治　免疫療法新組合問世助抗癌

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人體免疫系統會自動偵測異常細胞並加以清除，但卻無法偵測癌細胞，導致癌細胞肆意生長而影響到其他正常細胞。三軍總醫院胸腔內科主治醫師蔡鎮良比喻，癌細胞與免疫系統之間的關係就像小偷與警察，小偷賄賂警察來逃脫追捕，而小偷掏出錢的手叫做PD-L1；警察收錢的口袋叫做PD-1，當小偷成功賄賂警察，警察就不會主動進行逮捕，免疫療法的功用即為「阻斷這項賄賂行為」。
什麼樣的人使用免疫療法較有效？蔡鎮良醫師說明，治療前可以免疫染色的方式檢驗患者免疫細胞，若50%以上的小偷有賄賂能力，或超過50％警察會接受賄賂，可稱之為高表現，單用免疫治療的效果相較化療有過之而無不及。
免疫療法新組合問世 搭配化療雙管齊下提升存活率
那免疫療法新組合又是什麼？蔡鎮良醫師解釋，隨著醫學發展進步，漸漸發現小偷並不是只有一隻手，而警察也不只一個口袋，免疫療法新組合除了阻斷賄賂行為之外，就像從源頭就先加強訓練警察，讓警察更容易知道小偷在哪裡出沒，也就是提升免疫系統識別癌細胞的能力。
蔡鎮良醫師表示，不是所有肺癌患者免疫染色後都有50％的高度表現，針對免疫染色表現度較低的患者，免疫治療阻斷癌細胞生長、擴散的效果相對有限。此時可使用雙免疫療法加上低總劑量的化療，以雙管齊下的形式治療，在目前臨床使用上看來治療效果佳，同時也能提升患者存活率。
蔡鎮良醫師指出，根據衛福部國健署統計資料顯示，四期肺癌從過去十位患者中僅一位存活超過五年，逐漸提升至五年存活率近20%，近年來合併療法出現，更是讓五年存活率遠高過20%，跟過去肺癌被視為不治之症的時代已相當不同。
肺癌治療多元化 組合療法成趨勢
隨著肺癌治療的快速發展，治療方式也更加多元，蔡鎮良醫師分享，未來醫療趨勢會朝向個人化治療發展，依據患者癌細胞基因表現、免疫染色表現、治療耐受度等等因素來選定治療方式，也讓藥物使用更精準。
蔡鎮良醫師強調，不論是免疫加化療、標靶配化療、或是雙免疫治療這樣的免疫療法新組合，如何各取所長並找出最適合病患的治療方式、改善目前治療遇到的困境，是醫界、藥界甚至是科學界共同努力的目標。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55101
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