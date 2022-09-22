鄭朝方超進化胖卡 推出願景便利貼

新竹縣竹北市長候選人鄭朝方團隊打造專屬於竹北市民的行動願景車上週開跑，力拼在9月24日競選總部未正式成立前，以「行動競選辦公室」概念主動出擊和更多市民分享他的竹北願景。昨日搭配行動願景車，鄭朝方化身「便利貼車長」啟動「願景便利貼計畫」，透過便利貼互動方式，和民眾用最近的距離暢聊「竹北願望」，獲得市民朋友一致好評。
鄭朝方今(22)日表示，行動願景車除了鄰里拜訪外，從這週起加入了「願景便利貼計畫」。車子會不定時的停靠市區社區、公園、休憩綠地，提供腳踏車打氣和運動補水服務，希望用最貼近生活的方式，進一步跟市民朋友像鄰居一樣的暢聊城市願景，傾聽更多的民意。更要邀請市民朋友一同在便利貼上寫下竹北願景，這些願景都是未來擔任市長後，重要的市政規劃建議。
文青風格清新形象的行動願景車美翻，一停靠就引起市民的好奇，每每開箱就有許多民眾前來聊天。社群上還有許多私訊，詢問行動車駐點時程。辦公室主任王信允表示，便利貼計畫不只是邀請民眾倡議市政願景的媒介，也是共造行動藝術的一環；競選總部同步已規劃一面畫有竹北市地圖的願景牆，這些便利貼都會帶回實體競選總部張貼，邀請市民朋友一同完成這幅《願景•竹北》作品。
鄭朝方進一步說，文化治理理念的實踐，就是希望推動公私共構網絡。這臺超進化胖卡，駛進竹北31個里，不只是社區拜訪「輸出」理念；他化身便利貼車掌，就是期待更多的城市願景想法能「輸入」，匯聚更多能量，更深刻的傾聽各地的民生建設需求與對市政急待改善的議案。「竹北需要超進化，朝向新方向來前進；你的小事，朝方的大事，邀請市民朋友一同寫下擘劃竹北願景的便利貼」。