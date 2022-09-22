利率非對付通膨最佳選擇　央行總裁提暫停升息條件

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另外，近月隨國際原油及穀物價格回跌，且國內蔬菜價格下跌，國內消費者物價指數（CPI）年增率回降，至8月為2.66%，至於不含蔬果及能源的核心CPI年增率則略降為2.73%。今年1至8月平均CPI年增率為3.10%，核心CPI年增率則為2.49%。隨國際原物料價格下跌及比較基期墊高，國內CPI年增率可望緩步回降，不過，央行對今年CPI及核心CPI年增率預測值，也從上季的2.83%、2.42%上修至2.95%、2.52%。
不過，楊金龍在會後記者會透露，今日央行升息半碼的決議，並非全體一致通過，有2位理事認為應該升息1碼，主要考量通膨及房價與房租問題，而最後央行決議升息半碼，主要有2大因素考量，一是今年通膨率可望回降，明年便可降至2%以下，第二，明年國內經濟成長將趨緩至3%以下。至於繼上次調升新台幣存款準備率後，央行這次又再調高1碼，楊金龍解釋，進一步調升存準率能夠讓銀行的放款再進一步緊縮，同時避免大幅升息影響首購房貸戶以及中小企業。
楊金龍指出，台灣下半年通膨會緩步回降，但今年還是會在2%以上，明年才會跌到2%以下，央行預估明年核心CPI及CPI年增率會降至1.87%及1.88%，即便如此，這畢竟是預測值，還是有不確定性因素，但他也說，相較歐美因物價年增率高而大幅升息，美國通膨問題是供需失衡，台灣則是供給面衝擊到物價，政府也採取供給面的因應方式，包括調降關稅、貨物稅及營業稅，電價也凍漲，這些對抑制物價上漲有很大幫助，再加上從3月開始央行調升利率，也對通膨預期有些抑制作用。
不過，他也談到，台灣是小型經濟體，美國目前大幅緊縮貨幣，對台灣也是另一種形式的緊縮，若台灣又大幅緊縮貨幣將是雪上加霜，目前央行預測明年CPI會降至1.88%，至於0至2%都是央行可以接受的範圍，如果在年底時預測明年CPI會降至比預期值還低，經濟成長率呈現下行，央行屆時也沒有再緊縮貨幣的理由，但肯定的是到年底貨幣政策應該不會轉向，只是升息速度是否緩下來或停止，央行還有3個月觀察期。
至於央行貨幣政策考量是否已從通膨轉向經濟成長？楊金龍說，央行一直還是以通膨為主，協助經濟是達到物價、匯率穩定後，才會關注經濟成長。