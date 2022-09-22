大同電鍋變icash2.0！竟有茶葉蛋　Kitty籤筒悠遊卡開賣

家戶必備家電大同電鍋，之前推出造型icash2.0便引起搶購熱潮，愛金卡公司再度發揮創意，這次推出全新「茶葉蛋版」，銀白色電鍋裡裝滿滷得黑金發亮的茶葉蛋，一顆顆大小不一、相當逼真，造型icash2.0外觀是等比例縮小的迷你大同電鍋，開關處還能上下撥動，感應時更會亮燈，重現正在煮飯的情境。悠遊卡公司近期則新推出Hello Kitty搖搖籤筒造型悠遊卡，穿著虎年裝的 Hello Kitty變身悠遊卡，籤筒造型還可搖出幸運籤，趣味感十足。 我是廣告 請繼續往下閱讀 看好大同電鍋魅力持續發燒，愛金卡再度推出全新「茶葉蛋版」icash2.0，將充滿科技感的星河銀電鍋等比例縮小，變成可愛精緻的迷你電鍋，開關處設計成可上下撥動，感應時還會亮燈，重現正在煮飯的情境。掀開鍋蓋則暗藏此次最大驚喜，那便是滿滿一鍋茶葉蛋，在濃郁滷汁中，仔細一看蛋殼上還有裂痕，連滷包都放進去，幾乎可說是神還原。大同電鍋茶葉蛋版icash2.0首波預購將於9月27日上午11時在OPEN POINT APP開賣，7-11門市則於10月4日起開始販售，售價皆為399元。▲大同電鍋茶葉蛋版icash2.0開蓋充滿驚喜，裡面是滿滿一鍋茶葉蛋。（圖／愛金卡提供）虎年進入下半場，悠遊卡攜手7-ELEVEN壓軸推出虎年限定的「HELLO KITTY搖搖籤筒造型悠遊卡」，延續虎年的氣勢。KITTY籤筒悠遊卡不只造型可愛，還能從籤筒搖出3支幸運籤，包括闔家平安、富貴大吉、幸福圓滿，即日起至9月26日前在7-ELEVEN ibon開放預購，售價499元。▲HELLO KITTY搖搖籤筒造型悠遊卡，可搖出三支幸運籤，售價499元。（圖／悠遊卡提供）限5天！全家「900ml鮮奶」69元 7-11雪碧、咖啡買一送一限三天！全家「拿鐵、霜淇淋」買1送1 7-11拚任兩杯半價今年沒賺夠？秋分「6招開運」發大財：洗澡完必做這件事秋分喝咖啡！7-11拿鐵美式「2杯半價」 全家寄杯6.4折起