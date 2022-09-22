南臺灣最大外籍整形密醫遭破獲　越配只學1天就上工

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲情資，高雄市小港區某越配經營的美甲美睫店疑似非法從事整形密醫行為，還利用臉書社群直播醫美手術過程，吸引許多同鄉外配及移工慕名前往，歷經3個多月調查蒐證，執行搜索並拘提嫌疑人到案，還查出其中1名越南籍配偶在部分項目僅學了1天就上工，全案將依違反醫師法等規定移送地檢署偵辦。
專案小組掌握事證發現，主嫌越南裔國人潘姓女子在小港區經營美甲美睫店，擁有美甲、美睫及紋繡的專業證書，卻約於1年前創建臉書粉絲專頁，常以越南文直播醫美手術過程或張貼整形前後對照圖等，疑似以「掛羊頭賣狗肉方式」吸引同鄉上門做整形醫美服務。
經報請高雄地檢署列股檢察官指揮偵辦，近日會同科技偵查隊與高雄市政府衛生局合組專案小組，執行搜索並拘提嫌疑人到案，現場查扣數量可觀之注射針頭、手術刀片、麻醉藥劑、肉毒桿菌素及牙齒美白儀器等計1,132件物品。
專案小組人員調查發現，主嫌潘女疑似因生意太好人手不足，還找來同樣從越南結婚來臺的姪女阮女一起從事整形工作，阮女甚至僅學習操作牙齒美白儀器1天即為客人服務，而這2人都因為不具備醫師資格卻疑似執行醫療行為，遭高雄市專勤隊拘提到案，並將依違反醫師法等規定移送地檢署偵辦。
高雄市專勤隊隊長趙志成表示，愛美是天性，現代人對於醫美療程接受度大幅提升，但若在非法診所執行麻醉及醫美等手術，不但可能面臨手術失敗求助無門的風險，還可能有生命危險，呼籲新住民及移工朋友們尋求美容醫學療程時，切勿聽信同鄉不實推銷，應審選合格醫療院所及專業醫師諮詢協助，以降低醫療風險。