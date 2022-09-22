MLB／奇怪阿伯現身觀眾席　仔細一看竟是Joey Votto！

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生涯前期以「霸凌」球迷行徑聞名的Votto，嗆球迷從沒在客氣，跟場邊球迷吵架更是常有的事，還因此被封為「棒壇反派」，但他生涯後期卻好像突然轉性，對球迷越來越親切，還好幾次完成場邊球迷的願望，最為人津津樂道的就是，有位6歲的小女孩Abigail是他的狂粉，千里迢迢到紅人隊主場看他比賽，卻連兩年都看到Votto被驅逐出場，哭到不行，Votto得知這件事後，暖心送出球賽門票及簽名球給小粉絲，還在場邊跟她見面聊天彌補她的遺憾。
今天Votto在比賽首局進場走進觀眾席，就找到一個位置坐下，還跟旁邊的球迷聊天，但他沒在位置上停留太久，而是在觀眾席四處走動，並對粉絲的合照、握手來者不拒，還特別跟到球場看球的小球迷們擊掌、打招呼，最後走到右外野與隊友Aristides Aquino寒暄，以及走到中外野到紅人隊的牛棚跟後援投手們打招呼。
Votto本季在8月接受左肩手術，導致本季報銷後，就持續在俄亥俄州的體育頻道擔任紅人隊主場比賽的分析師，而今天他會出現在球場，是因為他本季是「Roberto Clemente社區服務獎」的獲獎人，這個以匹茲堡海盜隊傳奇球星為名的獎項是為了表彰聯盟中對社區回饋及公益有巨大貢獻的球員，賽前球隊總管Nick Krall及總教練David Bell共同頒發這個榮耀給他，讓人看到了Votto的改變。
本場比賽紅人隊靠著投手群的好表現，成功封鎖紅襪隊打線，自家打線也是開轟相挺，終場以5比1擊敗紅襪，為這個美好的夜晚畫下完美句點。