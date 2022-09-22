罕見槍械藏於舊鐵皮屋內　高市刑大選前再破大批槍械

高雄市刑大日前獲報，高雄市尤姓男子疑似非法持有槍彈及毒品，員警獲報後展開追查，於日前在鳥松區尤姓犯嫌藏匿處所執行搜索當場於屋內搜出大批槍械及子彈，尤男坦承持槍，自稱是友人寄放，警方同時逮捕在場另名邱姓犯嫌，全案詢問後，以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將尤姓犯嫌等2人解送辦。尤男訊後聲押禁見獲准。
高市刑大副大隊長林耕宇表示，尤嫌警覺心極高，為躲避警方查緝，以周遭為墓園、平房的老舊鐵皮屋作為藏身處，該處位置偏僻，進出路線僅有一條產業道路，如非當地居民，貿然接近極易引人注目。專案小組喬裝後隱身暗處，趁尤嫌甫外出、疏於防備之際，經出示搜索票後以警力控制現場，過程中尤嫌一度反抗，見現場已遭優勢警力圍住，只能束手就範。
林耕宇指出，因現場場域寬闊，經專案小組地毯式搜索，在鐵皮屋天花板夾層內發現黑色手提袋，袋內裝有長短槍7把及大批子彈，其中包含罕見的美制M203榴彈槍、制式XM15突擊步槍，另查獲2把制式克拉克手槍、1把美製ULTRA COMPACT手槍及兩把改造左輪槍枝，及手槍子彈302顆、步槍子彈42顆，並在尤嫌住處也被查獲194包毒咖啡、K他命1包。
林耕宇也強調，2022年九合一大選將於11月26日舉行，高市警局局長林炎田特別重視並要求所屬，務必全面落實淨化選前治安工作，尤其是查緝各式非法槍彈，肅槍工作永不中斷，另高市警局配合警政署於111年8月20日起至111年9月2日止，執行111年第2次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，共計查獲非法槍械案7件7人、緝獲制式槍枝1枝、非制式槍枝11枝、模擬槍3枝，成績優異，查獲數量全國第一。局長洪松田呼籲：為淨化選前治安，將持續規劃一波波肅槍、掃黑、緝毒、打詐專案行動，防制暴力，斬斷金流，維護宜居城市。