徠卡相機成「時裝週通行證」？21.8萬新款一公開秒接單

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這次徠卡Q2“曙光”限量版相機套裝，相機的蒙皮設計從日語"Komorebi"（木漏れ日）中得到啟發。“Komorebi”一詞描繪了陽光穿過樹冠時，光線灑落、漫射林間的景致。由日本品牌細尾（Hosoo）生產的織物蒙皮在其工藝中創新使用了特殊黑色織線（93%聚酯纖維）和金色日本紙（7%和紙），標誌著編織藝術的又一里程碑。
由Seal設計的徠卡Q2“曙光”版套裝中的限量版絲巾由多媒體藝術家Annina Roescheisen設計，其黑色背景上繪製的金色元素詮釋了Seal的歌詞，呈現出曙光突破黑暗之勢。絲巾由紐約時尚品牌“rag & bone”製作，在義大利生產。該絲巾的白色款將於指定徠卡商店與相機套裝分開銷售。
套裝還配有一條背帶，帶面印有手寫版“you became the light on the dark side of me”，這句英文歌詞來自歌曲《玫瑰之吻》（Kiss from a Rose），意為“你成為了我黑暗面的那束光”。除了別致的彩色編織蒙皮外，這款徠卡Q2“曙光”版相機上還帶有黑色徠卡商標、Seal的印刻簽名以及限量編號。
由Seal設計的徠卡Q2“曙光”版相機技術參數與普通版相同，搭載4730萬像素全片幅感光元件和徠卡Summilux 28 f/1.7 ASPH. 高速鏡頭，通過數位變焦，攝影師能將28mm的焦距（4700萬像素）放大至35mm（3000萬像素）、50mm（1500萬像素）和75mm（700萬像素）。▲徠卡Q2“曙光”限量版相機套裝，機背下方有Seal簽名，相當低調內斂。（圖／官方提供）
▲套裝繩帶，印有 “you became the light on the dark side of me”。（圖／官方提供）
▲Seal設計的徠卡Q2“曙光”版套裝中的限量版絲巾由多媒體藝