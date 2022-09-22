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徠卡相機成「時裝週通行證」？21.8萬新款一公開秒接單

▲徠卡相機與知名歌手Seal聯合推出限量版相機，售價217,800元。（圖／官方提供）
▲徠卡相機與知名歌手Seal聯合推出限量版相機，售價217,800元。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-22 13:08:14

德國經典相機品牌徠卡，向來就是攝影老玩家的夢幻逸品，近年更逐漸走入時尚圈，在時尚圈私下流傳，帶徠卡相機出入國外時裝週看展，不會被安全人員阻擋，被譽為是時裝週通行證！讓徠卡相機，成為攝影圈、時尚圈熱門夯物。其中聯名款更是搶手，今（22）日宣布推出徠卡Q2曙光限量版相機套裝，由歌手、葛萊美音樂獎得主兼攝影師Seal操刀設計，限量500台，每一台均採用精心編製的日式蒙皮，獨一無二，搭配印有Seal手寫歌詞的專屬圍巾，售價217,800元，對一般民眾來說並不便宜，但根據徠卡內部人員透露：「目前已經接到訂單了！」

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根據徠卡公關暨行銷經理李依芯觀察，台灣對於收購聯名款的意願高，Q2系列因為套組價格大多在20萬元以上，消費者輪廓以30～45歲為主，不只有收藏家，近期時尚圈下單意願也相當高。而D-Lux 7之前推出A BATHING APE® X STASH 特別版售價65,800元，相對便宜，吸引25~35歲間的年輕用戶下單，且持續詢問中。

這次徠卡Q2“曙光”限量版相機套裝，相機的蒙皮設計從日語"Komorebi"（木漏れ日）中得到啟發。“Komorebi”一詞描繪了陽光穿過樹冠時，光線灑落、漫射林間的景致。由日本品牌細尾（Hosoo）生產的織物蒙皮在其工藝中創新使用了特殊黑色織線（93%聚酯纖維）和金色日本紙（7%和紙），標誌著編織藝術的又一里程碑。

由Seal設計的徠卡Q2“曙光”版套裝中的限量版絲巾由多媒體藝術家Annina Roescheisen設計，其黑色背景上繪製的金色元素詮釋了Seal的歌詞，呈現出曙光突破黑暗之勢。絲巾由紐約時尚品牌“rag & bone”製作，在義大利生產。該絲巾的白色款將於指定徠卡商店與相機套裝分開銷售。

套裝還配有一條背帶，帶面印有手寫版“you became the light on the dark side of me”，這句英文歌詞來自歌曲《玫瑰之吻》（Kiss from a Rose），意為“你成為了我黑暗面的那束光”。除了別致的彩色編織蒙皮外，這款徠卡Q2“曙光”版相機上還帶有黑色徠卡商標、Seal的印刻簽名以及限量編號。

由Seal設計的徠卡Q2“曙光”版相機技術參數與普通版相同，搭載4730萬像素全片幅感光元件和徠卡Summilux 28 f/1.7 ASPH. 高速鏡頭，通過數位變焦，攝影師能將28mm的焦距（4700萬像素）放大至35mm（3000萬像素）、50mm（1500萬像素）和75mm（700萬像素）。▲徠卡相機與Seal聯合推出限量版相機售價217,800元。（圖／官方提供）▲徠卡Q2“曙光”限量版相機套裝，機背下方有Seal簽名，相當低調內斂。（圖／官方提供）

 ▲徠卡相機與Seal聯合推出限量版相機售價217,800元。（圖／官方提供）▲套裝繩帶，印有 “you became the light on the dark side of me。（圖／官方提供）

 ▲徠卡相機與Seal聯合推出限量版相機售價217,800元。（圖／官方提供）▲Seal設計的徠卡Q2“曙光”版套裝中的限量版絲巾由多媒體藝術家Annina Roescheisen設計。（圖／官方提供）


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