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巷仔內／開國門時間點一週數變　指揮中心上演狼來了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日上午於廣播節目中宣布，邊境將於10月中旬開放，檢疫可從現行「3+4」轉為「0+7」，隨後行政院院會也拍板將於10月13日實施。（圖／機場公司提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日上午於廣播節目中宣布，邊境將於10月中旬開放，檢疫可從現行「3+4」轉為「0+7」，隨後行政院院會也拍板將於10月13日實施。（圖／機場公司提供）

記者許若茵／特稿

2022-09-22 17:11:23

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日上午於廣播節目中宣布，邊境將於10月中旬開放，檢疫可從現行「3+4」轉為「0+7」，隨後行政院院會也拍板將於10月13日實施，但直至9月16日，王都仍稱10月上旬還不會解封0+7，說法一週數變，「滾動式修正」成「狼來了」，有損指揮中心公信力。

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台灣邊境檢疫從3月7日宣布改為「10+7」，前衛福部長陳時中3月14日受訪時就曾提過，若疫情無特別變化，就會朝檢疫「753」鬆綁，先是居檢7日，未來朝向5日、3日至免隔離，後5月9日起邊境檢疫改為「7+7」，6月15日起改為「3+4」，直至今日王必勝才在接受媒體人周玉蔻廣播節目專訪時表示，邊境將於10月中旬開放「0+7」，隨後行政院也定調將於10月13日實施。

不過，回顧指揮中心近一週的說法，9月15日指揮中心發言人莊人祥首度鬆口，10月份有機會放寬邊境「0+7」，面對網路流傳「邊境管理及開放建議」表格，提及10月10日將實施0+7並放寬每週入境人次上限，王必勝9月16日證實討論中，但不會如內容所載於10月上旬開放。

9月19日，周玉蔻在臉書爆料，可能在「台灣光復節」10月25日或是蔣公冥誕紀念日」10月31日左右，就會廣開國門0+7，當天疫情記者會中，王必勝仍緊咬沒有時間表；9月20日中華民國商業總會理事長許舒博透露，曾接到王電話說近2天就會宣布開放國門，王再出面澄清意思是「這2天都有在密集討論」，預估開放國門要到10月以後。

昨（21）日王必勝表示，這幾天將是疫情關鍵，10月可能會開放邊境，也會先進行預告，今王早上接受採訪時才正式表態，邊境確定於10月中旬開放。

一週內指揮中心說法反覆不定，到底是對疫情沒信心還是對決策沒信心？在新冠肺炎流行期間，因應疫情發展快速，政府常有滾動式修正，政策「朝令夕改」，卻讓民眾無所適從，就像童話故事「狼來了」，終有一天人民將不再信任政府，指揮中心必須引以為戒。

再者，為何政府宣布重大政策為何是透過「特定媒體」先曝光？今早廣播節目播出時間為8時至9時，距離行政院院會9時30分相差不遠，提前公布意義何在？又為何民間不斷有各種表格或是開放時間點流出？指揮中心上上下下是否有「破口」不斷放話，必須審慎調查，並應建立公信力，讓民眾從正式管道獲知政策發布，而非僅能倚靠特定媒體得知。

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