巷仔內／開國門時間點一週數變　指揮中心上演狼來了

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不過，回顧指揮中心近一週的說法，9月15日指揮中心發言人莊人祥首度鬆口，10月份有機會放寬邊境「0+7」，面對網路流傳「邊境管理及開放建議」表格，提及10月10日將實施0+7並放寬每週入境人次上限，王必勝9月16日證實討論中，但不會如內容所載於10月上旬開放。
9月19日，周玉蔻在臉書爆料，可能在「台灣光復節」10月25日或是蔣公冥誕紀念日」10月31日左右，就會廣開國門0+7，當天疫情記者會中，王必勝仍緊咬沒有時間表；9月20日中華民國商業總會理事長許舒博透露，曾接到王電話說近2天就會宣布開放國門，王再出面澄清意思是「這2天都有在密集討論」，預估開放國門要到10月以後。
昨（21）日王必勝表示，這幾天將是疫情關鍵，10月可能會開放邊境，也會先進行預告，今王早上接受採訪時才正式表態，邊境確定於10月中旬開放。
一週內指揮中心說法反覆不定，到底是對疫情沒信心還是對決策沒信心？在新冠肺炎流行期間，因應疫情發展快速，政府常有滾動式修正，政策「朝令夕改」，卻讓民眾無所適從，就像童話故事「狼來了」，終有一天人民將不再信任政府，指揮中心必須引以為戒。
再者，為何政府宣布重大政策為何是透過「特定媒體」先曝光？今早廣播節目播出時間為8時至9時，距離行政院院會9時30分相差不遠，提前公布意義何在？又為何民間不斷有各種表格或是開放時間點流出？指揮中心上上下下是否有「破口」不斷放話，必須審慎調查，並應建立公信力，讓民眾從正式管道獲知政策發布，而非僅能倚靠特定媒體得知。