2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

孫生女友「復古戰袍內衣」曬雪乳！躺床羞喊：第1次嘗試

▲孫生啦啦隊女友Wendy在IG發出「復古內衣照」，躺在床上羞喊「第一次嘗試」。（圖／林宛璇Wendy臉書）
▲孫生啦啦隊女友Wendy在IG發出「復古內衣照」，躺在床上羞喊「第一次嘗試」。（圖／林宛璇Wendy臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-22 13:14:53

桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」（電豹女）成員林宛璇（Wendy璇璇）和網紅團體「反骨男孩」成員孫生穩定交往中，本身是模特兒的Wendy擁有175公分超高身材、34C、24、35傲人三圍，一舉一動深受許多網友關注。而時常在社群平台上分享生活點滴、性感辣照的她，昨（21）日也在IG發出「復古戰袍級內衣照」，躺在床上羞喊「第一次嘗試」，貼文及照片一出，網友紛紛留言，「孫生爽呆！這麼誘人」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林宛璇擁有甜美臉蛋、火辣身材。（圖／林宛璇IG）
▲林宛璇擁有甜美臉蛋、火辣身材。（圖／林宛璇IG）
璇璇昨日在在IG曬出一系列「性感復古內衣照」，只見她身穿戰袍級黑色蕾絲性感內衣，上面還有紅色花朵點綴，內褲則是特殊交叉設計，視覺上更顯火辣S曲線。璇璇也擺出一系列撩人姿勢，像是坐在沙發上、跪在床上，又或是躺在床上，好身材一覽無遺，她也秀出白皙美腿，讓人看了血脈噴張。

▲孫生女友林宛璇（Wendy璇璇）PO出一系列「性感復古內衣照」。（圖／翻攝自林宛璇IG）
▲孫生女友林宛璇（Wendy璇璇）PO出一系列「性感復古內衣照」。（圖／翻攝自林宛璇IG）
璇璇則在文內打上「只要路是對的，就不怕路遠！第一次嘗試復古風格，喜歡嗎」，貼文一出，已有2萬網友按讚，並留言大讚，「太正了，好喜歡，根本什麽風格都能駕馭」、「哇，太漂亮了吧」、「愛了」、「孫生爽呆！這麼誘人」、「辣到噴鼻血啦」、「好漂亮」、「復古風好看」、「也太正了」。（編輯：郭佩蓉）

▲林宛璇（Wendy璇璇）身材火辣。（圖／翻攝自林宛璇IG）
▲林宛璇（Wendy璇璇）身材火辣。（圖／翻攝自林宛璇IG）
▲林宛璇（Wendy璇璇）曬出白皙修長美腿。（圖／翻攝自林宛璇IG）
▲林宛璇（Wendy璇璇）曬出白皙修長美腿。（圖／翻攝自林宛璇IG）
▲Wendy身材火辣。（圖／林宛璇Wendy臉書）
▲Wendy身材火辣。（圖／林宛璇Wendy臉書）
▲Wendy拍攝內衣圖輯。（圖／林宛璇Wendy IG）
▲Wendy拍攝內衣圖輯。（圖／林宛璇Wendy IG）

北一女神首公開愛車！合影「超帥特斯拉」：24歲買給自己

H級辣模也認輸！頭埋雙峰「當洗臉盆」　巨乳妹身分曝光

林襄E級爆乳內衣搭短裙！下秒跌坐沙發　走光畫面全洩出

F級辣模「戰袍級比基尼」只靠1條布！羞曝樓下看光光真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀