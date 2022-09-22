孫生女友「復古戰袍內衣」曬雪乳！躺床羞喊：第1次嘗試
桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」（電豹女）成員林宛璇（Wendy璇璇）和網紅團體「反骨男孩」成員孫生穩定交往中，本身是模特兒的Wendy擁有175公分超高身材、34C、24、35傲人三圍，一舉一動深受許多網友關注。而時常在社群平台上分享生活點滴、性感辣照的她，昨（21）日也在IG發出「復古戰袍級內衣照」，躺在床上羞喊「第一次嘗試」，貼文及照片一出，網友紛紛留言，「孫生爽呆！這麼誘人」。
璇璇昨日在在IG曬出一系列「性感復古內衣照」，只見她身穿戰袍級黑色蕾絲性感內衣，上面還有紅色花朵點綴，內褲則是特殊交叉設計，視覺上更顯火辣S曲線。璇璇也擺出一系列撩人姿勢，像是坐在沙發上、跪在床上，又或是躺在床上，好身材一覽無遺，她也秀出白皙美腿，讓人看了血脈噴張。
璇璇則在文內打上「只要路是對的，就不怕路遠！第一次嘗試復古風格，喜歡嗎」，貼文一出，已有2萬網友按讚，並留言大讚，「太正了，好喜歡，根本什麽風格都能駕馭」、「哇，太漂亮了吧」、「愛了」、「孫生爽呆！這麼誘人」、「辣到噴鼻血啦」、「好漂亮」、「復古風好看」、「也太正了」。（編輯：郭佩蓉）