許仁杰被控「整夜傳訊謝京穎」 老婆還清債務還被羞辱
許仁杰結婚3年，和老婆賴心瑀（亞希）陷入婚變5個月，他被拍到在《黃金歲月》同劇演員謝京穎家過夜9小時，不過謝京穎澄清只有借許仁杰機車停車場閘門遙控器，讓許仁杰躲狗仔，否認發生婚外不倫，昨（21）日一名自稱亞希哥哥的鄭姓友人，指控許仁杰和謝京穎「每天聊天傳訊息一整夜」，還對產後憂鬱的亞希言語羞辱。
鄭男爆料亞希嫁給許仁杰3年半，許仁杰穩定工作只有1年半，「在你身無分文的時候我妹子嫁給你，幫你清掉積欠已久的債務，你沒收入的時候我妹1個月給你多少，你怎麼不開發票，不攤出來，怎麼不去跟別人說？跑外送別笑死人！你沒收入的時候我妹叫你去跑外送，你怎麼罵我妹的？」
鄭男也心疼亞希產後憂鬱，卻被許仁杰用言語羞辱，說「妳怎麼臉那麼臭，在劇組別的女生都會逗我笑」、「別人生小孩就沒這麼多事，就妳這麼多事」，甚至還跟謝京穎搞曖昧，「你跟謝小姐不熟，不熟到跑到她家借停車場躲9個小時，不熟到每天晚上都會聊天傳訊息一整夜，做人，尤其是男人，你可以沒有責任感沒有擔當，但你不能沒有良心。」
許仁杰昨透露在太太管理收入的情況下，2年內存款所剩無幾，4月決定把收入寄到自己戶頭之後，和老婆的婚姻同時觸礁，對於「亞希哥哥」的爆料，他透過經紀人回應：「夫妻事，只有我們兩人知道，各界人士均沒有跟我們一起生活過，盼望兩人的事就我與太太直接溝通，願有一天能圓滿解決我們自己的事情，謝謝大家。」