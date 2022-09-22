打造「韓系女團」 領航猿啦啦隊甜美升級

桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew新球季徵選，超過百人報名，最終決選結果由三名女孩Taco、Mika、沛沛脫穎而出，自19歲參加《蜜蜂少女隊》即受藝人謝霆鋒指導的Taco、競技啦啦隊出身的Mika、超過10年舞蹈經驗的沛沛，三位新人加入領航猿啦啦隊陣容。





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