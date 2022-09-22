「敬老金綁悠遊卡」遭擋 柯文哲怒嗆議員：滾回石器時代
台北市長柯文哲即將在今年年底卸任市長一職，而由於台北市議會於去年通過《重陽敬老金致送自治條例》，因此北市府今年得視財政狀況編列預算，明年發放重陽敬老金。而北市府方面日前也拍板，將於明年發放1200元的敬老金；昨（21）日在議會民政委員會審議相關預算時，卻被發現柯文哲打算以「悠遊卡靠卡」的方式發放敬老金，遭到不分黨派所有議員的反對。對此柯文哲今（22）日受訪時，則怒批議員「如果沒辦法接受現代化生活，那就滾回石器時代吧！」
台北市政府日前遭到揭露，將於九月底發放660元的敬老卡儲值金，且需要年長者以「靠卡」的方式領取，且只能用於能以悠遊卡支付的場所使用，引發社會正反兩方議論。不過柯文哲與市府似乎食髓知味，打算連明年要發放的1200元重陽敬老金，都限定只能使用悠遊卡進行使用，而非按照傳統匯入長者帳戶或是發放現金，也引發議會不分黨派的議員反彈，直接將敬老金預算全數擱置。
「看誰擋下來就記名表決，就這樣。」對於敬老金限定悠遊卡靠卡使用，柯文哲似乎並未認為有任何不妥，僅單純認為每個長者都有敬老卡，只要去超商等地點靠卡就可以領取，「如果還得包紅包叫里長送，成本太高了。」柯文哲更直言，「這些議員如果沒辦法接受現代化生活，那就滾回石器時代吧！」