中華大學自創CP值衡量大學價值　教團：算法阿Q自我貶損

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據中華大學資訊工程系資料探勘實驗室說明，學校CP值是利用去年大學考試入學分發委員會的各校指考分數，比對104人力銀行的「系友薪資行情」統計，其中指考分數是採用最低錄取分數除以採計科目加權總計，將平均薪資及平均分數正規化，以薪資百分比排名減去分數百分比排名算出CP值。
尤榮輝指出，CP值是「性價比」的俗稱，是「性能對於價格或成本的比值」，一般來說有更高性價比的產品更值得擁有，但中華大學用CP值來衡量大學價值至少有2個問題，一是大學價值是否適合像商品和店家一樣用CP值衡量。
二是CP值是「效能」與「投入成本」的比值，大學生的「效能」適宜用畢業後的薪資作為參數嗎？又「投入成本」適宜用「指考分數」作為參數嗎？為什麼不是用學生投入就讀4年的金錢成本？
尤榮輝表示，用畢業生薪資來衡量大學價值，顯示中華大學著重職業訓練成效，無視畢業生對社會無法用金錢衡量的影響和貢獻，是大學自我貶損，也低估了社會對大學教育的期待。
他認為，可以理解中華大學自創大學CP值算法是為了引導考生就讀該校，這是一種招生話術，但算法有點奇葩加阿Q。高CP值也同時透露中華大學指考錄取分數不高，可解讀為該校競爭力較落後，不受考生青睞，這種自曝其短的招生策略，反而不利招生。