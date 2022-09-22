國際咖啡日！7-11連五天「拿鐵買7送7」 特大杯美式35元
迎接即將到來的教師節，以及10月1日一年一度的國際咖啡日，超商業者開打咖啡大戰，力搶本土市場800億黑金商機。7-11以CITY PRIMA「藝伎咖啡」新品上市打頭陣，並祭出特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵第2杯10元，以及濃萃美式、精品美式、精品拿鐵買7送7等眾多線上線下優惠，針對教師節則有多組指定飲品買6送3，相當於6.7折。
迎接10月1日國際咖啡日，CITY PRIMA首度推出「藝伎咖啡」，藝伎咖啡曾被《Forbes》評為「世界十大昂貴咖啡」之一，即起至10月18日限定販售，新品帶有茉莉花香、桃子及葡萄果香，嚐鮮價120元。而最受民眾歡迎的咖啡優惠也沒少，即日起至10月4日前，精品美式或精品拿鐵任選第二杯10元；9月28日至10月2日在7-11門市買特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵、脆酷摩卡咖啡，享同品項、同價位第二杯10元，等於特大杯美式平均35元。
OPEN POINT行動隨時取自9月28日至10月2日同步加碼，每日祭出限量的濃萃美式買7送7、濃萃拿鐵買5送2。每月1號固定舉行的CITY PRIMA「一起精品吧！」活動，自9月28日至10月2日期間同步擴大響應，精品美式、精品拿鐵同品項連續五天買7送7。
再過幾天就是教師節，APP行動隨時取另於9月25日至9月30日期間，限時6天推出指定組合買6送3，包括大杯冰燕麥拿鐵、精品美式、特大杯美式或大杯濃萃拿鐵任選、燕麥奶茶或濃厚黑糖珍珠撞奶任選、英式紅茶或中杯美式任選，以上組合同享買6送3，換算下來等於是6.7折，對於正處咖啡荒的人來說，不失為補充咖啡庫存杯數的好時機。
明（23）日秋分來杯咖啡暖身，全家在9月23日至9月25日限時三天，推出大杯經典拿鐵不限冰熱買一送一，平均一杯大熱拿28元，第二杯採取發放小白單模式，下周起（9/26至10/2）憑兌換券在原店免費領第二杯。