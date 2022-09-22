10／13實施0+7！口罩不同步鬆綁 王必勝曝解封關鍵時機
流行疫情指揮中今（22）日宣布，將分兩階段鬆綁邊境檢疫及社區防疫措施，預計在10/13將邊境大解封，開放「0+7」，不過口罩部分並不會同步放寬；指揮官王必勝表示，口罩鬆綁會比較晚討論，最主要條件還是疫情要趨緩，不過他也透露口罩令解除時間點「會在0+7後」。
指揮中心公布，自9月29日零時(航班表定抵臺時間)起，放寬每週入境總人數，由現行5萬人次調增為6萬人次為原則；同步也取消入境時唾液PCR檢測，改由國際港埠工作人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，於居家檢疫及自主防疫期間檢測。
王必勝指出，透露口罩令解除時間點「會在0+7後」，但邏輯會跟現在不同，目前是「都要戴，某些例外情況可以不用」，但未來會變成「不用戴，某些例外情況才要戴。」
王必勝表示，現在各國都有口罩相關規定，差別在於強度不一，以美國來說，建議在大眾運輸、重症者在室內要帶，在高風險傳播地區在室內、公共場所都建議戴口罩，民眾都是可以自行選擇，而新加坡是用室內跟室外來分，各國做法都會參考，但是實施會比較延後。
王必勝直言，放寬口罩主要條件還是要疫情趨緩，因為預計這波疫情後，可能會進入社區低度流行狀態，社區低度流行狀態可能持續到年底，每天確診數無法估計，所以不希望因為口罩解除讓疫情又在起來，因此解除口罩禁令才會比較晚。（編輯：孫唯容）