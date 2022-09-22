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鳳小岳、郭雪芙秀冬裝挺快閃店　聞「0+7」喊恭喜想出國

▲鳳小岳、郭雪芙、艾怡良穿上最新TH Monogram及聯名Richard Quinn的膠囊系列潮流學院風冬裝，為TOMMY HILFIGER時尚快閃店開幕站台。現場聞宣布「0+7」，興奮大喊「恭喜」！鳳小岳、郭雪芙透露想去日本，艾怡良直說「好久沒有坐飛機了，想去熱帶島嶼」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鳳小岳、郭雪芙、艾怡良穿上最新TH Monogram及聯名Richard Quinn的膠囊系列潮流學院風冬裝，為TOMMY HILFIGER時尚快閃店開幕站台。現場聞宣布「0+7」，興奮大喊「恭喜」！鳳小岳、郭雪芙透露想去日本，艾怡良直說「好久沒有坐飛機了，想去熱帶島嶼」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-09-22 16:48:59

鳳小岳、郭雪芙、艾怡良今（22）日頂著豔陽穿上潮流學院風冬裝，只為力挺TOMMY HILFIGER時尚快閃店正式開幕。3人敬業示範最新TH Monogram及與英國新銳設計師Richard Quinn聯名的膠囊系列，讓郭雪芙嬌喊「天啊！我變回少女了」；難得以花卉刺繡寬褲套裝示人的鳳小岳，忍不住表示「我很愛花」，但卻更欣賞女裝；艾怡良更在標誌印花毛絨大衣下搭配性感洋裝。活動現場聞疫情指揮中心宣布逐步開放「0+7」，3人興奮互道「恭喜」！鳳小岳、郭雪芙透露想去日本，艾怡良直說：「好久沒有坐飛機了，想去熱帶島嶼！」

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日前金鐘獎入圍名單一公佈，身為夯劇《華燈初上》的演員已被密切關心，現場再度被問到遺珠感想，鳳小岳雖然忍不住說「講過很多次了」，仍透露該劇正巧播出時遇到疫情期間，「好像因為這部戲有了振奮人心的感覺」，再度提到能演出讓大家又愛又恨的角色，很開心也很榮幸。郭雪芙則笑回「不管是誰入圍都蠻開心的，這部戲很好，能讓大家都看到就是好事」。

想知道鳳小岳怎麼鼓勵《華燈初上》入圍演員，他開玩笑表示「鼓勵他們落榜不要太傷心」，並引用劉青雲多年前奪下金馬影帝時的感想，直說「拍戲不是為了得獎」，但提醒大家，當時影帝隨即改口「當然要拿獎！」幽了一默。還化身記者轉頭訪問艾怡良落榜心情，歌后悠然表示「典禮就是一個派對，能夠加入就很開心，尤其是在做自己喜歡的事」，但對於新專輯進度，艾怡良坦言「我是一個很愛拖的人」，笑稱常被經紀人的嚴厲眼神投射，「我想好好做自己的作品」，透露希望明年能夠推出個人專輯。

▲左起：艾怡良、鳳小岳、郭雪芙，站台TOMMY HILFIGER時尚快閃店，敬業地在艷陽天穿上最新冬裝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：艾怡良、鳳小岳、郭雪芙，站台TOMMY HILFIGER時尚快閃店，敬業地在艷陽天穿上最新冬裝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鳳小岳難得一身花俏打扮，相當自在地說「我很愛花」，最喜歡身上的寬褲，要大家一定要試穿看看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鳳小岳難得一身花俏打扮，相當自在地說「我很愛花」，最喜歡身上的寬褲，要大家一定要試穿看看。（圖／記者蕭涵云攝）
現場聞言「0+7」政策最快將在10/13上路，鳳小岳興奮地大喊「恭喜」，與郭雪芙透露應該會想去日本，艾怡良直說「好久沒有坐飛機了，想去熱帶島嶼」，讓一樣穿上層疊冬裝、又站在戶外受訪的鳳小岳，馬上反問「是在說台灣嗎？」逗笑眾人。

鳳小岳身穿TOMMY HILFIGER x Richard Quinn聯名系列、印有經典雛菊圖案結合美式學院風標誌的皮革拼接棒球外套，選擇較少嘗試的花卉刺繡寬褲，直說「我很愛花，我很喜歡」，分享大家看到別人這樣穿一定會想「我能穿這個褲子嗎？」但透露全身上下最喜歡寬褲單品的他「一穿就愛上」，強烈建議大家一定要試穿，還表示說不定可以在即將出版的專輯造型中嘗試。

但問到快閃店中最吸睛的設計，他則說「總覺得女孩子的衣服還是比較有意思」，透露喜歡女裝充滿花樣的料子、尼龍材質以及褶飾褲等帶有復古風格的時髦單品；並認真推薦大家秋天特別容易感冒，除了「建議可以搭配短外套」，更拿出自己的穿搭撇步，「喜歡色彩繽紛的襪子」為穿搭加分。

以TH Monogram系列標誌印花中長裙搭配短版大衣俏麗出席的郭雪芙，穿上在經典美式學院風中加入了點女孩感的設計，讓她驚呼「天啊我變回少女了」，並分享自己尤其欣賞經典勃艮第色、海軍藍與雪白經典三色設計的全新印花，還有鍊帶可以改變長短的小巧手提包。她直說最喜歡Richard Quinn聯名系列，包括大膽鮮明的顏色，印花很美、藍色很亮，還有花卉的刺繡細節做得非常好，最推薦「鳳小岳身上的襯衫與外套」。

▲驚呼自己「變回少女」的郭雪芙，差點想解開外套分享裡頭荷葉邊設計洋裝，在領口與袖口帶有小巧思的設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲驚呼自己「變回少女」的郭雪芙，差點想解開外套分享裡頭荷葉邊設計洋裝，在領口與袖口帶有小巧思的設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲艾怡良分享自己喜歡大器的線條，可以平衡太甜美的感覺。（圖／記者蕭涵云攝）
▲艾怡良分享自己喜歡大器的線條，可以平衡太甜美的感覺。（圖／記者蕭涵云攝）
艾怡良以條紋印花短洋裝搭配穿著海軍藍標誌印花毛絨大衣，符合自己最愛在隨性中藏有性感的穿搭風格，她欣賞大的TH Monogram設計，加上剪裁線條讓身型變得嬌小，即使是絨毛大衣也不會有太膨脹的感覺。試穿過Richard Quinn聯名系列的艾怡良，也頻頻稱讚設計跟印象中的美式學院風經典不太一樣，尤其釦子上的小花造型，很多細節都值得一看。

TOMMY HILFIGER睽違3年重返紐約時裝週伸展台，今將全新識別標誌TH Monogram嶄新印花圖騰、及聯名英國新銳設計師Richard Quinn的膠囊系列完整移師台灣，9/23～10/4在信義區香堤大道開設期間限定時尚快閃店。2022年秋季正式由藝術家Fergus Purcell參與設計的TH Monogram，以街頭潮流文化重塑品牌DNA，不僅巧妙使用豐富色彩玩耍出新潮美式學院風，更將T與H交錯出獨特的TH Monogram，橫跨羽絨夾克、風衣外套、休閒背包及抱枕等單品。

更特別的是，與以大膽誇張印花設計聞名的倫敦設計師Richard Quinn聯手設計限量膠囊系列，以前衛獨特的剪裁輪廓，融合了Richard Quinn標誌性的雛菊圖案，催生滿版Logo印花與具實驗性的錯位搭配技術，從棒球外套到工裝牛仔褲、休閒西裝褲到皮衣夾克不停交錯翻玩，更在服裝細節上展現奢華紡織技藝、與具有巧思的設計細節，藉由40件服裝致敬各界潮流文化，為TOMMY HILFIGER經典的學院風帶來別開生面的新形象。快閃店還引進充滿品牌DNA的拍貼機體驗，凡加入TOMMY HILFIGER官方Line帳號還可兌換咖啡與風味熱茶。

▲TOMMY HILFIGER時尚快閃店，9/23～10/4期間限定開設於信義區香堤大道。（圖／記者蕭涵云攝）
▲TOMMY HILFIGER時尚快閃店，9/23～10/4期間限定開設於信義區香堤大道。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新品牌標誌TH Monogram完整移師台灣初亮相。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新品牌標誌TH Monogram完整移師台灣初亮相。（圖／記者蕭涵云攝）
▲英倫鬼才設計師Richard Quinn的限量膠囊系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲英倫鬼才設計師Richard Quinn的限量膠囊系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Richard Quinn為TOMMY HILFIGER注入獨到的叛逆美學。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Richard Quinn為TOMMY HILFIGER注入獨到的叛逆美學。（圖／記者蕭涵云攝）
▲TOMMY HILFIGER快閃店內還可體驗趣味拍貼機。（圖／記者蕭涵云攝）
▲TOMMY HILFIGER快閃店內還可體驗趣味拍貼機。（圖／記者蕭涵云攝）

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