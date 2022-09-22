特企／百富故事系列全新篇章　傳奇淬釀限量登台

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一段關於自由、創意及友誼的故事
百富首席調酒師大衛史都華的多年老友約翰巴瑞John Barret，有著發掘世界各地珍奇烈酒的長才，在一次拜訪中，John 從他那個有著歲月痕跡的老舊真皮旅行包中，拿出幾瓶來自加勒比海千里達群島Caroni蘭姆酒廠的樣品酒。
「Caroni蘭姆酒可以說是蔚為風潮，受到全球蘭姆酒迷的喜愛。因為酒廠多年前已經停產，更讓它顯得罕見而令人著迷。Caroni蘭姆酒獨樹一格，酒感濃烈，大膽有個性。」百富首席調酒師大衛史都華說明。在他的首席調酒師生涯期間，他一直都享受著嘗試新穎及特殊酒桶的自由。窖藏管理團隊也時常會買進不同類型的酒桶，即使沒有特定的計劃；因為他們相信，這些創新和嘗試，肯定會在未來有令人期待的成果。
一位總是帶著老舊皮革旅行袋、樂於發現珍奇事物的木桶銷售夥伴、一個不斷嘗試與創新的威士忌窖藏管理團隊，和一位經驗老道且好奇心旺盛的首席調酒師；沒有事先寫好的酒款發展計畫，但因為眼光獨到的主角們完美合作著，激盪出更臻獨特的威士忌，限量新篇章「百富故事系列27年濱海尋秘」於此誕生。
百富故事系列27年濱海尋秘
稀有Caroni Rum造就獨一無二的過桶風味
過去 20 年來，蘭姆酒酒桶在百富威士忌的過桶實驗中扮演關鍵角色。憑藉大衛史都華的創意與多年製酒經驗，他很清楚Caroni蘭姆酒桶將為百富帶來不同於其他蘭姆酒桶過桶的風味。2014年，大衛史都華決定將一些已經熟陳 20 年的百富威士忌從傳統美國橡木桶中取出，置入稀有的Caroni蘭姆酒酒桶進行長達7年的二次熟成。
「百富故事系列: 27年濱海尋秘單一麥芽威士忌」，以稀有的Caroni 蘭姆酒酒桶過桶，在百富經典蜂蜜基調之上，增添飽滿的非洲黑糖與麥蘆卡蜂蜜(Manuka honey)香氣，接著散發淡淡的柔和水果與辛香料風味。口感柔順光滑，且非常細膩。甜味逐漸開展，變成糖蜜太妃糖、陳年皮革及厚重的橡木單寧滋味。餘韻悠長且香甜。
百富全球品牌大使Charles Metcalfe說，「Caroni蘭姆酒廠生產的蘭姆酒，其風味在過去20年來被賦予極高評價。以風格強烈的Caroni蘭姆桶二次熟成，造就的高年份百富威士忌，這個成果令人非常驚艷。」
酒款外包裝也延續百富一貫說故事的獨特風格，透過英國藝術家Andy Lovell，在其敏銳觀察與細膩筆觸下，繪出在暖和光影籠罩的百富樣品室裡，專注工作的大衛史都華身影。其繪畫作品的質感，彰顯百富威士忌「一心專注，只為成就最佳威士忌」的精緻製酒工藝以及對美學的堅持。
百富故事系列 以風味、香氣演繹傳世酒廠奇聞軼事
百富酒廠匠人數十年來如一日，堅持一心造一藝精神，以酒廠間流傳的奇聞軼事為靈感，創造出具有故事性的酒款「百富故事系列」。全新篇章「百富故事系列27年濱海尋秘」，使用稀有Caroni蘭姆桶過桶，為兩年限定酒款，於全台私藏酒窖限定販售。去年推出的故事篇章，「百富故事系列21年傾城玫瑰」堪稱酒廠浪漫之最，以一朵紅玫瑰換取一座城堡租金的浪漫軼聞，在威士忌愛好者之間掀起一陣旋風，將於今年第四季釋出最後批次，於全台特約菸酒專賣店限量販售(實際銷售狀況，以各店家門市為準)。
此外，靈感來自首席調酒師傳人Kelsey、述說酒廠世代傳承的故事的「百富故事系列12年糖心橡木」；重現百富製酒古法、復刻60年代泥煤煙風味的「百富故事系列14年泥煤週」，為常態販售酒款，主要於全台特約菸酒專賣店販售。敬邀您細細品味系列蘊含不同故事縮影的珍貴酒液。
若欲了解更多資訊，歡迎洽詢全台私藏酒窖。
全台私藏酒窖
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