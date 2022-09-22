國民黨團列42項優先法案　聚焦警械使用條例、外役監條例

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針對備受關注的治安問題，國民黨立委蔣萬安、魯明哲、謝衣鳯、葉毓蘭與溫玉霞等人，提出《警械使用條例》修正草案並主張放寬員警使用輔助工具作為警械；成立警械使用調查小組；刪除補償定額制，回歸國家賠償，並擴大補償對象，但目前審議進度仍待協商。
國民黨團也提《外役監條例》第四條條文修正草案，主張「有悛悔實據」修正為「有具體事證足認已承認犯行且誠心悔過，以對於至外役監服刑之寬典」，訂定具體限制；部分重大犯罪態樣如放火、傾覆交通工具、劫持交通工具、殺人、重傷害、強盜等罪，不得申請外役監遴選。擬於本會期由國民黨立委林思銘提案。
參選人論文抄襲爭議不斷，國民黨智庫草擬則研議《學位授予法第十六條條文修正草案》，明定博碩士論文不公開之審查機制由「學校學位考試委員會」認定，並對於學位論文不公開年限問題加強管理，以促進論文公開機制，端正學術風氣。
此外，國民黨團也將推動《租賃住宅市場發展及管理條例修正草案》及《所得稅法修正草案》，主張將房屋租金支出從現行列舉扣除額，改列特別扣除額並提高至30萬元，以減輕租屋族負擔。同時推動《房屋稅條例修正草案》，提出囤房稅，針對多房者課徵不同稅率房屋稅。
至於核食進口，國民黨團則要推《學校供餐法草案》及《學校衛生法第二十三條修正草案》，禁止核食進入校園，並關切協商中的《學校衛生法第二十四條修正草案》，力推高中以下學校全面禁菸及禁止電子煙等新興菸品。
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