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國民黨團列42項優先法案　聚焦警械使用條例、外役監條例

▲立法院第10屆第6會期周五開議，立法院國民黨團今公布42項優先審議法案。（圖／NOWnews資料照）
▲立法院第10屆第6會期周五開議，立法院國民黨團今公布42項優先審議法案。（圖／NOWnews資料照）

記者翁子竣／台北報導

2022-09-22 18:44:38

立法院第10屆第6會期周五開議，國民黨團今（22）日公布42項優先審議法案，關注民生、治安與教育等議題。其中，台南殺警案引朝野黨團聚焦治安，國民黨團提出《警械使用條例修正草案》、《外役監條例第四條條文修正草案》，另針對參選人論文抄襲，國民黨團也提出《學位授予法第十六條條文修正草案》，加強管理論文不公開年限。

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國民黨今上午開立法實務研討會議程，會中針對立法院第10屆第6會期優先審議法案討論，包括社福及衛環委員會9案、內政委員會8案、教育及文化委員會8案、司法及法制委員會8案、經濟委員會4案、外交及國防委員會2案、財政委員會2案與交通委員會1案，總計優先法案42案。

針對備受關注的治安問題，國民黨立委蔣萬安、魯明哲、謝衣鳯、葉毓蘭與溫玉霞等人，提出《警械使用條例》修正草案並主張放寬員警使用輔助工具作為警械；成立警械使用調查小組；刪除補償定額制，回歸國家賠償，並擴大補償對象，但目前審議進度仍待協商。

國民黨團也提《外役監條例》第四條條文修正草案，主張「有悛悔實據」修正為「有具體事證足認已承認犯行且誠心悔過，以對於至外役監服刑之寬典」，訂定具體限制；部分重大犯罪態樣如放火、傾覆交通工具、劫持交通工具、殺人、重傷害、強盜等罪，不得申請外役監遴選。擬於本會期由國民黨立委林思銘提案。

參選人論文抄襲爭議不斷，國民黨智庫草擬則研議《學位授予法第十六條條文修正草案》，明定博碩士論文不公開之審查機制由「學校學位考試委員會」認定，並對於學位論文不公開年限問題加強管理，以促進論文公開機制，端正學術風氣。

此外，國民黨團也將推動《租賃住宅市場發展及管理條例修正草案》及《所得稅法修正草案》，主張將房屋租金支出從現行列舉扣除額，改列特別扣除額並提高至30萬元，以減輕租屋族負擔。同時推動《房屋稅條例修正草案》，提出囤房稅，針對多房者課徵不同稅率房屋稅。

至於核食進口，國民黨團則要推《學校供餐法草案》及《學校衛生法第二十三條修正草案》，禁止核食進入校園，並關切協商中的《學校衛生法第二十四條修正草案》，力推高中以下學校全面禁菸及禁止電子煙等新興菸品。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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