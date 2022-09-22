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特企／掃發票可得虛擬幣！3大品牌跨界聯手推NFT

▲發票怪獸推出第一個「Invoice To Earn」NFT。（圖／發票怪獸提供）
▲發票怪獸推出第一個「Invoice To Earn」NFT。（圖／發票怪獸提供）

本報訊

2022-09-22 17:34:02

常攻佔財金類 APP 榜單第一名的「發票怪獸」，是款超過 400 萬次下載、活躍會員超過 220 萬的發票對獎程式。將於 9 月 22 日與台灣最大虛擬貨幣暨區塊鏈技術 MaiCoin 集團、台灣知名冷錢包公司 SecuX 三方聯手合作，推出以實踐 I2E「Invoice to Earn」為訴求的「LUCKIMON 幸運怪獸 NFT」。

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「LUCKIMON 幸運怪獸 NFT」使用 ETH 以太鏈鑄造而成，讓持有者掃發票就可以累積大量怪獸幣，不僅能兌換 Iphone, Switch 等 App 商城內的高人氣商品，還可以兌換比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、美元穩定幣(USDT) 等知名虛擬貨幣，等於一舉實踐「Invoice to Earn」讓掃發票不只變成協助無紙環保的行為，更成為時下最潮最便利的省錢/賺錢方式！此舉也有望讓發票怪獸成為台灣最多人使用的 P2E (Play to Earn) 應用。

不同於其他的 Play 2 Earn 項目，購買 NFT 之後還要等上長達半年以上的遊戲開發時間，發票怪獸 APP 已完整運作超過 3 年，更時常登上 Apple Store / Google Play 商店熱門排行與推薦榜，雙平台用戶評價平均 4.8 顆星，讓購買 NFT 的玩家馬上可以開始享受「掃發票賺到 Web2.0+3.0」的超值體驗！

第一檔會開發票給購買者的 NFT：三大品牌聯手　強化 NFT 資產安全性

因應對購買者的保障，除了是台灣少見會開發票給購買者的 NFT 之外，為了提供給不熟悉 NFT 的支持者，更滑順的購入體驗，發票怪獸母公司春樹科技和 MaiCoin 集團達成戰略合作，使用 AMIS 帳聯網路科技公司旗下「Qubic Creator」NFT 一站式發行服務，讓支持者可以在 30 秒內就完成虛擬錢包的註冊，並使用刷卡方式完成購買，輕鬆操作即可完成收藏。

不僅如此，台灣知名冷錢包公司 SecuX 也是本次 NFT 的協力發行夥伴，同步提供獲得歐洲產品設計大獎(ePDA)最適合收藏數位資產的冷錢包 - Nifty 作為購買 「LUCKIMON 幸運怪獸 NFT」的配套，讓消費者能安心的收藏自己的數位資產。

越早買有愈多福利：超早鳥送價值 6,199 的 SecuX Nifty冷錢包

本次 NFT 一共推出7777張，將於9/22中午12:00開賣，一共分成超早鳥、早鳥與推廣價三種價位。超早鳥限量777張，售價為台幣4,888元，購買便額外贈送市價6,199 的 SecuX最新款冷錢包 Nifty，如果沒有搶到超早鳥組合也別灰心，只要 10/15 前都可以用5,888元的早鳥價購入NFT，10/15後將恢復幸運推廣價6,888元。

（投資具有風險，可能使本金虧損，投資人應依其自行判斷進行投資）

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