A-Lin客串神曲《放進去一下下》爆紅！律師：亂唱恐觸法
原住民歌手巴大雄，19日發布的新歌《可不可以放進去一下下就好》，因為洗腦的旋律再加上笑到噴飯的黃色歌詞，以及金曲歌后A-Lin的客串加持下，瞬間成為網路神曲。不過，知名律師「巴毛律師」就呼籲民眾，千萬不要對人隨便唱這首歌，否則恐怕構成性騷擾。
巴毛律師在臉書粉專「巴毛律師混酥團」PO文指出，雖然在歌詞中並無明確說明「是要放進去哪裡」，但內容可能涉及到刑法上的「放進去」定義，並搬出刑法第10條對性交的定義做說明「一、以性器進入他人之性器、肛門或口腔，或使之接合之行為。二、以性器以外之其他身體部位或器物進入他人之性器、肛門，或使之接合之行為。」
巴毛律師解釋，只要把「性器」放入他人陰道、口腔，而且不用「完全插入」 只要有「接合」就會構成刑法上的性交行為；另外，若以性器之外的身體部位或其他器物，例如苦瓜、黃瓜等等，也同樣構成性交行為，並呼籲大眾「如果違反對方意願做這些事，就會變成強制性交。」
最後巴毛律師也不忘提醒，「喔！對了！不要隨便對別人哼這首歌，這是性騷擾。」網友紛紛留言笑說，「正在哼歌看到這篇抖了一下」、「這首歌從此有了無上的價值」、「我沒趕上流行~光是標題我就覺得不舒服」、「搭車的時候哼這首歌，回神過來的時候已經在警局了。」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110